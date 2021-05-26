Усталость от Беларуси. Рикард Йозвяк – о грозе над Минском

Будет справедливым заметить: Европейский союз в этом году страдал от тяжелой формы "белорусской усталости" ровно до того момента, пока пассажирский самолет Ryanair в минувшие выходныене совершил вынужденную посадку в Минске. Множество проблем, стоявших перед осаждённым режимом Александра Лукашенко и народной оппозицией его правлению, просто перестали быть приоритетными для Брюсселя из-за продолжающейся пандемии COVID-19, ухудшения отношений с Россией и обострения израильско-палестинского конфликта. Так продолжалось до тех пор, пока режим Александра Лукашенко не заставил зарегистрированный в ЕС авиалайнер, летевший между двумя столицами стран ЕС, приземлиться в Минске, чтобы арестовать журналиста Романа Протасевича.

Внезапно Беларусь снова оказалась на первом месте в повестке дня ЕС. На заранее запланированной встрече в Брюсселе вечером 24 мая лидеры государств Европейского союза пришли к взаимному согласию о пакете санкций против режима Лукашенко. В частности, вводится запрет на использование белорусской авиацией воздушного пространства всех стран ЕС. Накануне встречи обычно очень сдержанная президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере о том, что "возмутительное и незаконное поведение режима Беларуси будет иметь последствия". Она добавила: "Виновные в угоне лайнера Ryanair должны быть наказаны".

Каких ещё мер можно было бы ожидать от Брюсселя? Призыва к расследованию со стороны Международной организации гражданской авиации (ICAO) – почти наверняка. Также идут разговоры о запрете для самолётов "Белавиа", государственной белорусской авиакомпании, приземляться в аэропортах ЕС и прекращении доступа всех рейсов авиакомпаний ЕС в воздушное пространство Беларуси. Есть признаки того, что такие меры могут быть реализованы относительно быстро, но, конечно, они будут иметь наибольший эффект, если к ним присоединятся все государства-члены ЕС, а также другие западные страны (правда, для этого необходима общая координация действий).

Также предлагалось приостановить весь транзит, включая наземный, на территорию ЕС, хотя ещё предстоит увидеть, согласятся ли с этим приграничные с Беларусью государства, такие как Польша, учитывая потенциальные экономические последствия для Варшавы. Возникает, конечно, и другой вопрос: будут ли страны – члены ЕС блокировать выплаты из Международного валютного фонда, на которые Минск имеет право в рамках усилий по борьбе с последствиями пандемии COVID-19?

Неудивительно, что Лукашенко набрался смелости сделать то, что он сделал 23 мая

Кроме того, существуют традиционные санкции против юридических и физических лиц, ответственных за угон воздушного судна, а также возможные экономические последствия против страны в целом. После разгона демонстрантов, последовавшего за фальсифицированными президентскими выборами в августе, ЕС заморозил финансовые активы и запретил выдачу виз в общей сложности 88 физическим и 7 юридическим лицам, включая Лукашенко. Новый пакет санкций находится в разработке и должен был быть обнародован до или на заседании Совета ЕС по иностранным делам 21 июня. Однако работа над этими мерами прекрасно иллюстрирует упомянутую выше "усталость от Беларуси" в Брюсселе. Работа должна была начаться в феврале, но продвигалась очень медленно. Дипломатическое ведомство ЕС, Европейская служба внешних связей (EEAS) до сих пор проявляет нежелание инициировать пакет санкций, утверждая, что это обычно делают государства-члены.

Литва, как особенно внимательная в этом вопросе страна, давно утверждала, что не Вильнюс или другие "восточные" страны – члены ЕС должны запускать подобные инициативы; нет, другие тоже могли бы взять на себя ответственность. В итоге несколько недель назад 9 стран представили списки, содержащие данные о 70 физических лицах и организациях, в основном связанных с судебной системой Беларуси. Но опять же продвигали это в основном "восточные" государства ЕС. И снова, как сообщается, список был сокращен, поскольку соответствующие рабочие группы в Брюсселе вычеркнули из него некоторые организации, имеющие торговые связи с различными странами ЕС. В списке, скорее всего, останутся чиновники и судьи, у которых вряд ли есть банковские счета в ЕС, которые в любом случае не поедут отдыхать на греческие острова или на Лазурный берег – примеры этого мы уже наблюдали.

Поэтому неудивительно, что Лукашенко набрался смелости сделать то, что он сделал 23 мая. После прошлогодних фальсифицированных выборов он продолжал закручивать гайки, практически без какой-либо реакции со стороны ЕС. Лукашенко, должно быть, с удовлетворением заметил, что ситуация в его стране не фигурировала в повестке дня в качестве серьёзной темы для обсуждения на Совете по иностранным делам ЕС в этом году. О Беларуси не говорили бы и на саммите ЕС 24 мая, если бы не инцидент с Ryanair.

В частном порядке различные официальные лица ЕС признавались мне в том, что они смирились с "победой" Лукашенко: он останется во главе страны, несмотря на то, что ЕС официально не признаёт его власть. Было ощущение, что Беларусь медленно, но верно отправят в обычное состояние "комфортного западного пренебрежения", а лидер оппозиции Светлана Тихановская станет ещё одним прославленным, но изгнанным белорусским лидером. Однако ещё остаётся шанс изменить ситуацию – если ЕС и Запад в целом действительно этого захотят.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода

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