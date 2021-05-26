Авиарегулятор ЕС призвал избегать воздушного пространства Беларуси

Европейский авиационный регулятор в среду призвал все мировые компании избегать воздушного пространства Беларуси по соображениям безопасности после инцидента с бортом Ryanair.

"Обстоятельства, связанные с этими событиями, вызывают серьёзные сомнения по поводу соблюдения белорусскими властями правил международной гражданской авиации", - говорится в заявлении Европейского агентства авиационной безопасности. Ведомство подчёркивает, что советует как базирующимся в Европе, так и остальным перевозчикам, совершающим рейсы в страны ЕС, не использовать маршруты через Беларусь за исключением экстренных случаев.

"Действия, предпринятые Минском, создали повышенный риск для рейса Ryanair и вызвали вопросы относительно способности Беларуси оказывать безопасные авиационные услуги", - подчеркивает европейский регулятор.

Европейские авиакомпании начали менять маршруты своих лайнеров, чтобы они не заходили в пространство Беларуси, с 25 мая, отмечает Reuters. Это стало частью международной реакции на принудительную посадку в Минске 23 мая самолёта Ryanair, летевшего из Греции в Литву, и задержание одного из пассажиров рейса – белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, а также его подруги Софьи Сапеги. На родине Протасевичу грозит, по меньшей мере, длительный тюремный срок по обвинению в организации массовых беспорядков.

США, Евросоюз и НАТО резко осудили разворот борта ирландского лоукостера. Некоторые мировые политики назвали произошедшее захватом самолёта на государственном уровне. Они призвали окружение Александра Лукашенко немедленно освободить задержанных. По итогам прошедшего в понедельник саммита ЕС лидеры блока рекомендовали европейским перевозчикам избегать перелетов над Беларусью. Другой санкционной мерой должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве Евросоюза и использование европейских аэропортов.

Полеты над Беларусью по основному коридору между Европой и Азией уже прекратили такие авиакомпании как Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT, Singapore Airlines.

Литва 26 мая объявила, что она по собственному решению закрывает своё воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков. Ранее об аналогичном шаге сообщили Латвия, Франция, Чехия, Швеция, Великобритания и Украина. Украинским авиакомпаниям по распоряжению правительства страны также будет запрещено выполнять полёты в белорусском воздушном пространстве.

Самолёт "Белавиа", выполнявший рейс Минск-Барселона, 26 мая вернулся в аэропорт вылета, развернувшись у польской границы. Причины случившегося пока не известны - другие самолёты "Белавиа" через Польшу пролетали.

Лукашенко, выступая 26 мая в парламенте Беларуси, назвал "абсолютной ложью" заявления о принуждение лайнера Ryanair к посадке белорусскими властями.