Мосгорсуд вынесет приговор экс-полицейским по делу Голунова

Московский городской суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор бывшим полицейским, которые обвиняются в том, что подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Ранее обвинение просило дать бывшим полицейским от 7 до 16 лет колонии общего режима.

Самый большой срок прокуратура просила назначить бывшему начальнику отдела наркоконтроля управления МВД по Западному округу Москвы Игорю Ляховцу, самый маленький – для его подчинённого Дениса Коновалова, поскольку он признал вину. По 12 лет колонии прокурор запросила для сотрудников отдела МВД по ЗАО Москвы Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева.

Кроме того, прокурор попросила суд удовлетворить гражданский иск потерпевшего на 5 миллионов рублей, а также лишить подсудимых права занимать должности на государственной службе.