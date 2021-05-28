Мосгорсуд вынесет приговор экс-полицейским по делу Голунова

Московский городской суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор бывшим полицейским, которые обвиняются в том, что подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Ранее обвинение просило дать бывшим полицейским от 7 до 16 лет колонии общего режима.
Самый большой срок прокуратура просила назначить бывшему начальнику отдела наркоконтроля управления МВД по Западному округу Москвы Игорю Ляховцу, самый маленький – для его подчинённого Дениса Коновалова, поскольку он признал вину. По 12 лет колонии прокурор запросила для сотрудников отдела МВД по ЗАО Москвы Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева.
Кроме того, прокурор попросила суд удовлетворить гражданский иск потерпевшего на 5 миллионов рублей, а также лишить подсудимых права занимать должности на государственной службе.
- Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года и обвинён в покушении на сбыт наркотиков, которые якобы были обнаружены при нём, а также в его квартире. Голунов сразу заявил о своей невиновности и о том, что запрещённые вещества ему подбросили. После широкой общественной кампании в его поддержку обвинения с журналиста были сняты и он был выпущен из-под ареста.
- На пятерых полицейских, задерживавших Голунова, завели уголовное дело, при этом арестовали их только спустя полгода. Сам журналист считает, что у его преследования был заказчик, однако следствие его не установило.
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