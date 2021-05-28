Путин на встрече с Лукашенко: Помните, как сажали самолёт Моралеса?

Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с белорусским руководителем Александром Лукашенко. Встреча проходит на фоне скандала с экстренной посадкой в Минске 23 мая самолёта авиакомпании Ryanair - которую сама компания и страны Запада характеризуют как воздушное пиратство.

Путин на встрече с Лукашенко назвал ситуацию вокруг Беларуси "очередным витком" и "всплеском эмоций". Он напомнил о ситуации с досмотром самолёта президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году, - ранее об этом эпизоде в связи с посадкой лайнера Ryanair в Минске вспоминали российские прокремлёвские СМИ. В остальном Путин не комментировал ситуацию, а говорил о росте товарооборота с Беларусью и о том, что идёт работа по построению Союзного государства, в ходе которой "не надо забегать вперёд".

Лукашенко сказал о том, что нынешнее решение стран Запада не пускать в своё воздушное пространство белорусские авиакомпании бьёт по компании "Белавиа" и поблагодарил Россию за поддержку. Он также усмотрел поддержку Минска со стороны Москвы в том, что Россия не допустила на свою территорию несколько рейсов зарубежных авиакомпаний (хотя официально это объяснялось техническими причинами). Путин не возражал.

"Нет таких крепостей, которые не брали бы большевики" - сказал Лукашенко, Путин в ответ рассмеялся. Он предложил Лукашенко искупаться в море.

На распространённом видео со встречи Путин и Лукашенко на упоминают фамилии задержанных в Минске после посадки самолёта Ryanair его пассажиров - белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги, гражданки России Софьи Сапеги. Именно задержание Протасевича - по мнению стран Запада - было главной причиной того, что белорусские власти распорядились посадить следовавший над Беларусью из Афин в Вильнюс самолёт.

При этом Лукашенко сказал Путину, что хочет показать ему некие документы, связанные с делом о посадке лайнера Ryanair.

Самолёт Моралеса, о котором говорил Путин совершил вынужденную посадку в Вене после того, как несколько стран отказались пропустить его через своё воздушное пространство из-за сообщений о том, что в самолёте мог находиться объявленный в США в розыск Эдвард Сноуден. Сноудена там не было, самолёт боливийского президента впоследствии смог вылететь из Вены.

В отличие от этого случая, власти Беларуси не говорили пилотам о том, что хотят задержать одного из пассажиров, а заявили, что на борту якобы находится бомба. Бомбу не нашли, а письмо с сообщением о ней, как выяснилось, было отправлено уже после того, как пилотам о нём сообщили.