СМИ: спецслужбы Дании помогали США следить за политиками в Европе

Датские спецслужбы помогали США следить за некоторыми европейскими лидерами, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний отчёт датской разведки.

Слежкой, по данным журналистов, во времена президентского правления Барака Обамы занималось Агентство национальной безопасности США (АНБ). Они перехватывали сообщения и звонки с помощью спецслужб Дании подводные интернет-кабели. Для шпионажа на острове рядом с Копенгагеном якобы даже был построен специальный дата-центр.

Согласно расследованию, АНБ, помимо Меркель, следило и за нынешним президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также за высокопоставленными политиками из Франции, Норвегии и Швеции.

В правительстве Германии заявили, что узнали о расследовании от журналистов. И пока отказались от дальнейших комментариев. Министр обороны Швеции потребовал предоставить полную информацию по этому вопросу. Власти Дании и США на запросы журналистов не ответили.

Впервые о том, что США следит за европейскими политиками, ещё в 2013 году заявил бывший АНБ Эдвард Сноуден. Тогда Обама приказал прекратить слежку за союзниками. После разглашения секретных сведений об американской программе электронного слежения Сноуден покинул Соединённые Штаты. На родине он объявлен в розыск по обвинению в шпионаже. Сначала Эдвард Сноуден бежал в Гонконг, а затем – в Россию. Спецслужбы Дании после заявлений Сноудена начали внутреннее расследование.