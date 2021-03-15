Нежелательные депутаты

Доброе утро!

В субботу акционист Илья Качаев пробежал голым по Красной площади в рамках перформанса “Сон смешного человека”. Убежал он недалеко: его схватила и упаковала в машину целая группа тепло одетых полицейских. Где он находится, до сих пор не известно. Известно же следующее:

В субботу в Москве полиция задержала всех участников форума “Муниципальная Россия” – около двухсот человек.

В одной из школ Пензы родителей попросили “срочно купить” портреты Путина.

Миннеаполис выплатит семье Джорджа Флойда, убитого полицейским при задержании, 27 млн долларов.

Европа продолжает сидеть по домам. В Гааге полиция разогнала демонстрацию против ковидных ограничений.

Задержали вообще всех

В субботу в московской гостинице “Измайлово” начал работу форум “Муниципальная Россия”, на который никто не обратил бы внимания, если бы через 30 минут после открытия туда не пришла полиция и не задержала бы вообще всех, включая муниципальных депутатов, депутатов региональных парламентов и работавших на мероприятии журналистов (видео). На участников форума составили протоколы по административной статье об “осуществлении деятельности нежелательной организации”. Вероятно, под этой организацией подразумевается “Открытая Россия”, хотя форум проводил проект “Объединенные демократы”, не связанный с “Открыткой” и не входящий в список “нежелательных организаций”. Здесь своими впечатлениями о московских автозаках делятся делегаты из северных регионов России, здесь – разговор с депутатом томской городской думы Ксенией Фадеевой. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал "прекратить преследование независимых голосов" в России.

В ночь на субботу была задержана депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева – на нее составили протокол по статье о повторном нарушении правил проведения митингов, потому что 23 января она “находилась в центре Москвы” во время акции в поддержку Навального. Ранее в связи с той же акцией задержали депутата Мосгордумы от “Яблока” Сергея Митрохина. Вот разговор с координатором штаба Навального в Самаре Мариной Евдокимовой – за “организацию” акций 23 и 31 января она отсидела больше месяца.

В Чечне никаких акций давно не проходит, поэтому там задерживают “колдуний”.

Что за комиссия, создатель!

В пензенской школе №78 классные руководители попросили родителей "срочно купить" портреты Путина и местного губернатора, чтобы “украсить” кабинеты перед ежегодной комиссией.

С выборов мэра Якутская сняли единственного реального конкурента кандидата-единоросса. Депутат Госдумы Оксана Пушкина сказала, что не будет баллотироваться в Госдуму, потому что губернатор Подмосковья не велел.

На Байкале введен в эксплуатацию крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп.

Ближайшие соседи России

В Украине продолжают искать высокопоставленного "крота", чьи действия могли привести к срыву операции по захвату бойцов российской "ЧВК Вагнера" в Беларуси.

В Казахстане адвокаты и юристы отменили митинг против законопроекта об усилении регулирования их деятельности после того, как его запретил главный санитарный врач Алматы.

Вблизи аэропорта Алматы разбился военный самолет Ан-26, четыре человека погибли.

Вокруг света

В Германии на выборах в ландтаги федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг побеждают, соответственно, социал-демократы и “зеленые”. Возможно, это знак того, что и по результатам федеральных выборах осенью этого партия ХДС-ХСС не сможет претендовать на роль формирователя коалиции и пост бундесканцлера.

В Великобритании могут начать расследование против жены президента Сирии (она родилась и выросла в Лондоне и у нее два гражданства, британское и сирийское). Асму Асад подозревают в поддержке терроризма.

Миннеаполис в рамках досудебного соглашения выплатит семье Джорджа Флойда, убитого полицейским при задержании, 27 млн долларов. Соглашение касается иска, поданного семьей погибшего к властям города. Полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в умышленном убийстве Флойда, будут судить позднее.

В Мьянме при разгоне протестов за сутки погибли 38 человек.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России вырос до 10 083. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 390 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 92 090 человек (+395 за сутки). О том, что эти цифры ничего не отражают, читайте в интервью с петербургским эпидемиологом Алексеем Яковлевым (по его подсчетам, в российских мегаполисах уже достигнут “коллективный иммунитет”).

В Евросоюзе продолжаются споры о стратегии вакцинации (она идет медленно). Нидерланды вслед за Ирландией и рядом других стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из опасений, чтобы она способствует образованию тромбов. Компания настаивает на безопасности вакцины, той же позиции придерживаются ВОЗ и Европейское агентство по лекарственным средствам.

Сегодня в более чем половине регионов Италии закрываются магазины, рестораны и школы – жесткие ограничения продлятся до конца пасхальных праздников (5 апреля). Полиция Нидерландов применила водомет и дубинки при разгоне демонстрации в Гааге, участники которой требовали отмены карантинных мер. Сегодня в стране начинается голосование на всеобщих выборах – из-за эпидемии оно продлится три дня.

В Лондоне полиция жестко разогнала митинг памяти Сары Эверард – 33-летней жительницы Лондона, пропавшей 3 марта. На днях ее тело нашли в лесу в графстве Кент, обвинение в убийстве предъявлено полицейскому. Полиция объяснила разгон акции эпидемиологическими запретами, но это только сильнее возмутило публику.

Шесть ссылок

История. Разговор с историком Анатолием Подольским о деле Бейлиса. Или рассказ о кантонистах – потомственных военных, появившихся в России 300 лет назад.

Разговор с историком Анатолием Подольским о деле Бейлиса. Или рассказ о кантонистах – потомственных военных, появившихся в России 300 лет назад. Литература изгнанников. Очерк о жизни и творчестве палестинского писателя и политика Гассана Канафани (1936–1972). Или рассказ о русском корейском писателе Геннадии Ни-Ли.

Очерк о жизни и творчестве палестинского писателя и политика Гассана Канафани (1936–1972). Или рассказ о русском корейском писателе Геннадии Ни-Ли. Художества. Воспоминания об украинском художнике-монументалисте и мастере перформанса Федоре Тетяниче (1942–2007). Или разговор с московским концептуалистом Никитой Алексеевым о позднесоветских художественных реалиях.

Воспоминания об украинском художнике-монументалисте и мастере перформанса Федоре Тетяниче (1942–2007). Или разговор с московским концептуалистом Никитой Алексеевым о позднесоветских художественных реалиях. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

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Семь Сорок