Кандидаты в Госдуму от власти начали неофициальную агитацию

Кандидаты в Госдуму начали неофициальную агитацию до старта избирательной кампании. На улицах Москвы появились билборды, рекламирующие людей, которых столичная мэрия хотела бы видеть в следующем созыве нижней палаты парламента. Кандидаты избегают партийных брендов и ведут агитацию от имени недавно созданных общественных организаций, пишет "Медуза" (издание признано в России СМИ-"иностранным агентом").

Кампания идет с начала мая, писали ранее "Открытые медиа": кандидаты работают над повышением своей узнаваемости: их портреты появились на рекламных щитах по всей Москве. Хотя большинство провластных политиков, которых поддерживает мэрия, идут на выборы от "Единой России", партийную символику и цвета в агитационных материалах они не используют, подчеркивая свою принадлежность именно к некой отвлеченной общественной организации.

Кандидатов от мэрии "ведут" ещё несколько политтехнологических групп. Например, "ИМА-Консалтинг", которая давно сотрудничает с мэрией Москвы и Кремлем и ведет агитационные кампании выдвиженцев власти, а также еще одна известная политтехнологическая структура — компания "КРОС" Сергея Зверева. Но участвуют и другие технологи. Например, депутата Госдумы, телеведущего Петра Толстого ведет политтехнолог Олег Захарияш, ранее сотрудничавший с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Политолог Александр Кынев обращает внимание, что "такой навязчивой агитации со стороны кандидатов от власти в Москве не было давно". "В 2019 году на выборах в Мосгордуму люди мобилизовались, на это повлияли и снятие оппозиционных кандидатов, и разгон протестов, и активная позиция Алексея Навального, — говорит Кынев. — Если какие-то несколько факторов совпадут и протестные избиратели пойдут на участки, то усилия власти напрасны. Если они не пойдут, то кандидаты от власти выиграют благодаря административно зависимому электорату, который может голосовать и электронно".

Официально решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Это значит, что соответствующий указ президента должен быть подписан не позднее 20 июня. С этого момента кандидаты имеют право выдвигаться на выборы и формировать свои избирательные фонды. Именно из него, по закону о выборах, должна оплачиваться работа избирательного штаба и вся агитационная продукция.