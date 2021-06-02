Зубы прочь от России! Эфир в 18:05

Опубликование списка "недружественных государств" и высказывания Владимира Путина о том, что "все нас пытаются укусить" вместе с обещанием "выбить зубы" вновь ставит вопрос о внешнеполитической изоляции России и образе осажденной крепости. Почему Россия видит вокруг одних врагов? Остались ли у нее значимые союзники?

Участвуют: Нина Хрущева, политолог, профессор Университета The New School в Нью-Йорке, Лев Гудков, социолог, директор Левада-центра (эта организация принудительно внесена в список "иностранных агентов"), и Александр Морозов, политолог. Эфир в 18:05.

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