Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Команда ОВД-Инфо попросила Путина не подписывать "закон против ФБК"

Команда правозащитного портала ОВД-Инфо обратилась к президенту России с открытым письмом с требованием не подписывать законопроект, который запретит баллотироваться на выборах тем, кого власти посчитают причастными к деятельности экстремистских организаций. Обращение подписали ряд депутатов Мосгордумы, муниципальные депутаты и другие. Помимо прочего авторы письма попросили Владимира Путина обратиться в Конституционный суд для проверки законопроекта на соответствие Конституции.

"Этот законопроект грубо нарушает ряд основополагающих прав и правовых принципов и распространяется на выборы всех уровней. Это значит, что людей оппозиционных взглядов фактически лишают права участвовать в голосовании", — пишут авторы.

Законопроект был внесён на рассмотрение вскоре после того, как суд стал рассматривать вопрос о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК; организация внесена в список так называемых иностранных агентов) и региональных штабов его сторонников. После этого СМИ назвали документ "законом против ФБК".

Законопроект имеет обратную силу действия: он позволяет запретить избираться гражданам, вступившим в организации до того, как они были признаны экстремистскими. Юристы Совета Федерации утверждают, что поправка не противоречит Конституции, потому что временный запрет избираться – это ограничение прав, а не "ответственность" лица, а Конституция запрещает обратную силу только для законов, устанавливающих ответственность за то или иное деяние.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG