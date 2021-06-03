Команда ОВД-Инфо попросила Путина не подписывать "закон против ФБК"

Команда правозащитного портала ОВД-Инфо обратилась к президенту России с открытым письмом с требованием не подписывать законопроект, который запретит баллотироваться на выборах тем, кого власти посчитают причастными к деятельности экстремистских организаций. Обращение подписали ряд депутатов Мосгордумы, муниципальные депутаты и другие. Помимо прочего авторы письма попросили Владимира Путина обратиться в Конституционный суд для проверки законопроекта на соответствие Конституции.

"Этот законопроект грубо нарушает ряд основополагающих прав и правовых принципов и распространяется на выборы всех уровней. Это значит, что людей оппозиционных взглядов фактически лишают права участвовать в голосовании", — пишут авторы.

Законопроект был внесён на рассмотрение вскоре после того, как суд стал рассматривать вопрос о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК; организация внесена в список так называемых иностранных агентов) и региональных штабов его сторонников. После этого СМИ назвали документ "законом против ФБК".

Законопроект имеет обратную силу действия: он позволяет запретить избираться гражданам, вступившим в организации до того, как они были признаны экстремистскими. Юристы Совета Федерации утверждают, что поправка не противоречит Конституции, потому что временный запрет избираться – это ограничение прав, а не "ответственность" лица, а Конституция запрещает обратную силу только для законов, устанавливающих ответственность за то или иное деяние.