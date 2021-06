"Путин врёт всему миру". Соцсети о саммите в Женеве

Встреча Байдена и Путина в Женеве оставила огромный простор для толкований. Почти каждый увидел в ней что-то своё.

Леонид Слуцкий:

Первый саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена можно считать если не успешным, то точно шагом к разрядке и снятию «перегрузки» в двусторонних отношениях.

Вспомним, что преимущественным образом писали комментаторы накануне: никакого прорыва не ждите, главное - провести «инвентаризацию» и признать существование проблем. А если будет дан старт переговорам по кибербезопасности, это будет вообще суперуспех.

Конечно, о «Перезагрузке 2.0» или прорыве пока говорить действительно рано. Но все же есть определенные признаки улучшения общей атмосферы и начала диалога о перспективах выравнивания кривой падения в двусторонних отношениях. И если отталкиваться от весьма сдержанных прогнозов аналитиков, то сегодняшние переговоры в Женеве можно назвать результатом со знаком плюс. Причем не только для Москвы или Вашингтона, а всего мира, безопасность которого получила реальные шансы на укрепление.

Карина Орлова:

Ближайшие месяцы все покажут, сказал Байден по итогам саммита. Вот это и есть главный итог: Путину дали несколько месяцев, чтобы взять себя в руки. Поставили ультиматум, судя по всему. Оттуда и отказ Байдена от совместной пресс-конференции, нервозность и агрессивность Путина.

Ультиматум, видимо, был поставлен под каким-то условием, которое озвучить можно было только лично.

О, а вот и оно: последнее, что сейчас Владимир Путин «хочет - это холодная война», заявил Байден, добавив, что «США обладают существенными кибер-ресурсами, и он /Путин/ это знает».

Вот так Путина и поставили на место, объявив за него, что он хочет, а что - нет.

Байден слишком опытный политик, чтобы понимать, что передача слов/желаний собеседника в таком контексте - это прямая угроза.

Прекрасно.

Сергей Марков:

Итоги переговоров Путина и Байдена, на основе пресс-конференции Путина.

1. Возобновлены встречи и прямые переговоры президентов. Это открывает переговоры между США и Россией на всех уровнях.

2. Переговоры прошли откровенно, но конструктивно. Это дает зеленый свет встречам многих лидеров Запада с Путиным без страха гнева Вашингтона. То есть возникает возможность улучшить отношения со многими странами.

3. Послы возвращаются к работе. У и них будет возможность нормально работать без блокирования. Посол России вернется в Вашингтон в конце этого месяца.

4. Дипломаты будут возвращены в посольства после переговоров и уточнения количества. Это дает возможность нормальной дипломатии.

5. Поэтому будет возобновлена и выдача виз.

6. Будут консультации по кибербезопасности. Это даст в будущем возможность и возможно выйти на договор о кибербезопасности.

7. Будут переговоры о стратегической стабильности и контроле над стратегическими вооружениями.

8. Байден подтвердил, что Минские соглашения должны выполняться. Путин вырвал наверное эти слова у Байдена.

9. В ближайшее время в рабочем порядке будет обсужден вопрос обмена заключенными. Видимо, Бут будет освобожден.

10. Видимо, одной из главных тем была Украина.

11. Путин подтвердил красную линию по членство в НАТО, - "здесь и обсуждать нечего".

12. Спокойный характер встречи, даже Байден рассказывал Путину, что ему мама говорила.

13. Практически весь спектр разногласий между США и Россией остался.

14. Путин был злой после переговоров. У него прямо бил адреналин. И это хорошо. Злой Путин всегда принимает правильные жесткие решения.

Андрей Малосолов:

Никто из нас не знает, что на самом деле обсуждали Путин и Байден, в каком тоне, и к чему пришли. Хотя политологи и ведущие ток-шоу сейчас начнут упражняться в догадках. И я не знаю. Но Путин очень жестко говорил о переговорах на пресс-конференции. Без примирительных ноток. С определенным вызовом, как мне показалось, и с уверенностью. Никакого миролюбия замечено не было, наоборот, о некоторых моментах Путин говорил с раздражением. Думаю, что стороны обменялись угрозами, прощупали возможность торга и проверили свои орешки на крепость. Как говорили в царской России: плохо иметь англосаксов своими врагами, но еще хуже иметь их друзьями.

Александр Рыклин:

По-моему, они вообще не встречались...

Антон Орехъ:

Не знаю, чего вы ожидали от встречи Путина и Байдена. Это как включить матч сборной России по футболу и надеяться на игру мирового класса. Ни о чем важном договориться в Женеве не могли. Но хотя бы признали, что в ядерной войне не может быть победителей. Первый раз мне об этом сообщили по телевизору, когда я еще в школу не ходил. То есть еще когда Байден приезжал на переговоры с Громыко. Послов вернули, имя Навального Путин снова не сумел вспомнить. От таких встреч пользы, как от свиньи: визга много, шерсти мало

С Навальным и ФБК Путин и правда разошёлся не на шутку, заявив на пресс-конференции, что Навальный сознательно уехал лечиться за границу, а ФБК публиковал инструкции по созданию "коктейлей Молотова".

Ольга Рощина:

Не хочется ни слова писать ни про какую политику.

Тем паче про женевскую тусовку. Смысл?

Этот патологический лжец завирается до полного абсурда при всем честном народе. Не краснея, не икая. Внаглую.

Любовь Соболь:

Каждый раз, когда Путин будет отвечать на вопросы лидеров цивилизованных стран и независимых журналистов (а не помойщиков с рт), его будут спрашивать и про Навального, и про несоблюдение прав человека в России. Каждый раз. Всегда. Пусть привыкает.

Тихон Дзядко:

На пресс-конференции в Женеве Путин отвечает на вопрос про Навального. Ну, как про Навального? Про "человека", "гражданина", "этого господина" - имя, конечно, не называет. Говорит, что Навальный специально летел, чтобы его задержали.

И, в частности, говорит вот такое: «этот господин, сознательно игнорируя требования закона, выехал на лечение».

Я что-то путаю, или «этот господин» был в коме в тот момент?

Дмитрий Колезев:

Какие-то совсем стыдные ответы Владимира Путина на вопросы о Навальном, ФБК и оппозиции.

Навальный, говорит, сознательно уехал за границу на лечение (находясь в коме?).

Вернулся в Россию, значит, хотел быть задержанным (то есть надо было скрываться?).

ФБК — обучали своих сторонников делать коктейли Молотова (что?!).

А на вопрос о том, почему оппоненты Путина оказываются то на кладбище, то в тюрьме, принялся многословно рассказывать про захват Капитолия, скрупулезно подсчитывая, против какого количества американских граждан возбудили уголовные дела. Вроде как классика whataboutism’а, но тут даже логически не сходится: да если бы сторонники Навального вломились в Госдуму или Кремль, их бы уже, наверное, осудили на 25 лет как террористов.

Совершенно непонятно, кого и как Путин надеялся провести этими ответами. Он же не корреспондентам «Российской газеты» это говорил, которые бы покивали и согласились, а мировым СМИ. То есть буквально нечего было сказать — и пришлось выдавать какую-то нелепую пропагандистскую чепуху.

По имени Навального, естественно, не назвал.

Александр Морозов:

на вопрос о Навальном Путин ответил на уровне "сетевого тролля". Во-первых, сказал он, вы еще не закрыли тюрьму в Гуантанамо. Во-вторых, сказал, он "несистемная оппозиция" финансируется США, а США объявили Россию врагом (?!), поэтому... и тут память ему подсказала удачный ход... вот вы, например, в 30-е годы как поступили с коммунистами? вот так и мы с несистемной оппозицией. И в-третьих, - сразу перескочил он через возможные изумленные возражения читателей, - и выдал убийственный коммент: "а у вас вон Капитолий захватили и вы открыли 400 уголовных дел! вот так и мы с несистемной оппозицией".

Олег Пшеничный:

Ну да, а Боря Немцов «сознательно игнорируя требования закона» уехал на кладбище.

Повезло же несчастной матушке-России с мелким злобным фуфлом.

Игорь Эйдман:

Путин о Навальном: "Этот господин, игнорируя требования закона, сознательно выехал за границу на лечение".

Знаете в чём разница между Путиным и Навальным? Алексей в коме выехал на лечение, а Путин в невменяемом состоянии правит страной и лечиться не собирается.

Олег Лекманов:

А этот человек сознательно врет всему миру. И уже далеко не в первый раз.

Татьяна Становая:

По Навальному интересно... Как будто Навальный обыграл Путина тем, что не оставил выбора, кроме как себя посадить. То есть не оставил Путину выбора, загнал его в угол.

Леонид Волков:

Ангела Меркель поставила диагноз Путину еще несколько лет назад: “he is not in touch with the reality”, то есть «он утратил связь с реальностью»; мы-то всегда это знали — но тут наложилось то обстоятельство, что он уже очень давно не отвечал на неудобные вопросы, вообще никак с этой реальностью уже полтора года не сталкивался. Поэтому первое столкновение получилось таким впечатляющим.

Дед совсем не держит удар, плывет, врет и несет чушь на любом неудобном вопросе — и выглядит это хуже и позорнее чем ельцинское пьяное дирижирование оркестром.

И вот еще мысль: (скоро узнаем) но, видимо, на встрече был ряд малоприятных для Путина моментов, раз он так из себя вышел и натурально истерику устроил.

Леонид Гозман:

Тому Путину, который отвечал сегодня вечером на вопросы в Женеве, не доложили, что другой Путин только что встречался с Байденом. Это случайно вышло, нервничали все, устали. Поэтому тот Путин, который на вопросы отвечал, ничего не знал о встрече и отвечал так, как будто бы ее и не было. Как всегда, в общем, отвечал. И что он в Женеве выступает, а не на коллегии ФСБ, ему тоже не доложили. Неловко, конечно, получилось.

Аббас Галлямов:

А ведь по сравнению с сегодняшней пресс-конференцией позавчерашнее интервью NBC выглядело вполне пристойно.

Не ценили.

Пресс-конференция Байдена была помягче, заметно короче и, по мнению явного большинства, не слишком убедительна.

Израэль Шамир:

Байдену подыгрывали с начала до конца. Он прослушал пресс-конференцию Путина. Он получил козырное место с видом на Женевское озеро. Ему задавали заранее проработанные вопросы - как в свое время газета "Сельская жизнь" задавала вопросы Леониду Ильичу. Ни одного дерзкого или хотя бы сложного вопроса не было. Как это вы с высоты вашего величия снизошли - примерно так. Ну вы ему пообещали расколошматить его бензоколонку? Ни разу не показали журналистов. Вся пресс-конференция - несколько минут.

Путину пришлось говорить первому, в шатре, без вида; он отвечал на враждебные вопросы враждебных журналистов. Хорошо, что у него была подготовка - вопросы на интервью перед встречей. Путин не побоялся отвечать на любые вопросы, не мямлил, отвечал резко, но не грубо - хотя некоторые вопросы напрашивались на ответную грубость.

Судя по всему, Высокие Договаривающиеся Стороны ни о чем не договорились, что уже хорошо. Байден так высоко поднялся в собственных глазах после встречи с G7 и НАТО, что он разбился бы, упав на собственный IQ. Западная пресса ожидала, что он сделает выволочку Путину, тот покается и пообещает вести себя хорошо. Не получилось. Но высокомерие американской стороны било в глаза на каждом шагу. Очень трудно сейчас русскому президенту, хотя он силен, энергичен, за словом в карман не лезет. Трудно и потому, что даже среди русских журналистов и граждан нет у него той поддержки, которая есть у Байдена. А у Байдена 100% поддержка.

Александр Дюков:

Байден на своей пресс-конференции выступал прямо-таки в амплуа Putin-Versteher, ЕВПОЧЯ

Стас Кувалдин:

Вообще от просмотра пресс-конференции Байдена остается некоторая неловкость, как от сцены, в которой "интеллигентный" мальчик (пожилой уже мальчик, да) должен рассказывать, как поговорил с самым известным школьным хулиганом.

Что бы он ему на самом деле не сказал (и в чем бы его не убедил), рассказывать ему надо о том, как он был тверд, как хорошо себя проявил и т.д., то есть всячески убеждать, что не спасовал перед хулиганом.

А вот хулигану ничего подобного доказывать не надо, у него уже репутация. И в этом рассказе, что и как он сказал, чего объяснил и прочее уже чувствуется шаткость публичной позиции, мне кажется. У Путина заранее есть фора, ему нет необходимости думать о том же. Для него факт встречи - уже улучшение собственной позиции

Максим Юсин:

В дипломатии и геополитике важны в том числе и символические моменты. А для России, где вопрос «Ты меня уважаешь?» стал чуть ли не частью генетического кода, этот момент важен особенно.

В этом плане саммит в Женеве стал, безусловно, победой Путина. США общались с Россией на равных. Визуальной иллюстрацией этого стали флаги двух стран, которыми внимательные хозяева украсили мост, ведущий к месту переговоров и показанный, думаю, во всех сюжетах всех мировых телеканалов.

Именно такого общения Москве не хватало с тех пор, как президент Обама стал пренебрежительно говорить о её «разорванной в клочья» экономике. С Кремлём в такой тональности общаться категорически не следует. Его можно не любить, но его обязательно надо уважать. В отличие от Барака Обамы, команда Джозефа Байдена это, похоже, поняла.

Кирилл Рогов:

Рассуждать, чем закончились переговоры Путина и Байдена бессмысленно. Мы ничего не знаем об этом. Можно рассуждать о том, что представляли собой их раздельные пресс-конференции.

Ну, во-первых, понятно почему они были раздельными. Это были пресс-конференции из разных и в общем не пересекающихся миров. Байден и Путин имели возможность исполнить каждый свое соло.

То, что говорил Путин, за правду могли счесть зрители первого канала из российской глубинки. Для Байдена и мировой прессы все это выглядело полной и откровенной неправдой. И даже просто слушая это и не возражая (если бы пресс-конференция была совместной), Байден компрометировал бы себя и подвергал граду обвинений, или должен был бы опровергать каждое предложение и втягиваться в бессмысленные перепалки.

С другой стороны, и отдельная пресс-конференция Байдена выглядела чистым аттракционом. Байден рассказывал, что объяснил Путину свое видение - что демократически избранное правительство является огромной ценностью, также как права человека и свобода слова. И что вместо кибератак и вмешательств в выборы гораздо лучше находить почву для сотрудничества и взаимопонимания на основе общего стремления к благу и процветанию.

В принципе, чтобы сообщить все эти мысли, Байдену не нужно было лететь в Женеву. Он мог произнести это перед любым деревом в своем саду с большим успехом. Потому что президент Путин не только не верит во все это, но даже не верит, что Байден в это верит.

В своем рассказе о жестком, но доверительном разговоре с Путиным, Байден представал немного князем Мышкиным, героем романа Достоевского "Идиот", рассказывающим Рогожину о пользе смирения страстей, тихости и всепрощения. Задачей Байдена было уйти от риторики конфронтации. Непонятным для меня осталась таргет аудитория этого месседжа. Отсутствующего Путина Байден вовлечь в эту риторику не мог, в России о ней мало кто узнает, а на Западе ей мало кто поверит.

Аркадий Дубнов:

Похоже, как и предполагалось, Путин уже успешно "продает" саммит, как свой успех. Своих не сдал. А чужие, как всегда, негров линчуют

Фёдор Крашенинников:

Смотрю пресс-конференцию Байдена и не вижу никакого слива или чего там все боялись. Я думаю, Байден хотел посмотреть на гниду поближе и возможно простым языком сообщил Путину что он его не боится и если тот не перестанет безобразить - организует проблемы.

Михаил Крутихин:

Сделал над собой титаническое усилие, чтобы выслушать пресс-конференцию Путина в Женеве. Обычно я избегаю таких подвигов, поскольку не верю ни единому слову постоянно врущего персонажа. Общее впечатление - редакционная советской "Правды" (по привычной формуле "зато у них негров вешают").

С удовольствием выслушал Байдена. Человеческая речь. Говорил по существу. Отвёл 6 месяцев на то, чтобы посмотреть, что даст эта встреча на деле.

В целом понятно, что на этот момент выиграл Путин. Для него показуха и понты - главнее всего, а тут с ним общаются не как с (вставьте сами по смыслу), а как с главой великой державы. Можно хамить всему миру и дальше. Байден во всяком случае не проиграл. (Это я про реакцию их внутренней аудитории в России и в США).