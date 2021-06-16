Baza рассказала о чёрном рынке сертификатов вакцинации в России

В России в чатах по продаже нелегальных услуг можно купить сертификат о вакцинации от COVID-19. При этом покупателей заносят в федеральный регистр вакцинированных. Делается это быстро, а главное — совсем без уколов, сообщает Baza.

На сообщение корреспондента издания о покупке сертификата о вакцинации от COVID-19 в телеграм-чате по торговле нелегальными услугами откликнулись десять продавцов. Стоимость услуги от 10 до 20 тысяч рублей. Как и в случае с настоящей прививкой, процедура "лжевакцинации" занимает 21 день — через столько времени у покупателя появляются отметки об обеих вакцинациях на его личной странице на портале "Госуслуг".

По словам журналиста, на следующий день после покупки "прививки" в личном кабинете на "Госуслугах" действительно появился дневник наблюдений с отметкой о первой инъекции вакцины "Спутник V". Продавец также прислал ему скриншот из федерального регистра вакцинированных, который, как утверждается, подтверждает, что туда внесли данные журналиста. Доступ к этому регистру, созданному в декабре 2020 года, и возможность его пополнять имеют сотрудники здравоохранения, отмечает Baza.

Корреспондент издания под видом покупателя опросил ещё с десяток продавцов сертификатов из чатов в телеграме. Все они, по их словам, работают по одинаковой схеме. Чтобы осуществить "виртуальную" инъекцию, продавец сертификата просит у покупателя паспортные данные и номер СНИЛС. Также требуется иметь подтверждённый аккаунт на "Госуслугах".

Со стороны врачей процедура выглядит точно так же, как и настоящая вакцинация. Но без пациента. При этом пронумерованную ампулу утилизируют так, как если бы вакцинация была проведена, рассказал собеседник Baza.

Помимо электронного сертификата, покупатели могут получить соответствующий документ с печатям. Корреспонденту издания отравили такой сертификат еще до второй прививки, заполнить его предлагалось самостоятельно.

Как рассказала Baza сотрудница медицинского учреждения, осведомлённая о виртуальных прививках, среди медперсонала многие воспользовались фиктивной вакцинацией для себя, а также своих родственников и знакомых. Их данные заносились в систему, а сама вакцина утилизировалась.

В Минздраве не ответили на вопросы Baza.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграмм-канале, что направил запросы генпрокурору Игорю Краснову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить информацию о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации. Депутат прикрепил к посту ссылку на материал Baza.

В России темпы вакцинации отстают от европейских примерно в четыре раза: лишь каждый десятый россиянин получил хотя бы одну дозу препарата. Это приблизительные оценки, поскольку официальных данных о числе вакцинированных в стране нет. В Москве прививочная кампания и вовсе практически остановилась: ежесуточно в столице с населением 12 миллионов человек вакцинируют всего шесть тысяч граждан.

Власти Москвы решили простимулировать вакцинацию путём лотереи. С14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины, станут участниками розыгрыша пяти автомобилей.

15 июня в России выявили 14 тысяч 185 новых случаев заражения коронавирусом. Во многих регионах отмечен взрывной рост заболеваемости, власти вводят антиковидные ограничения - в частности, запрещают массовые мероприятия и сокращают время работы заведений общепита.