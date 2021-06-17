Власти Москвы разрешили отстранять работников за отказ вакцинироваться

Столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы сотрудников, которые отказались вакцинироваться от COVID-19. Работодатель сможет отстранить сотрудника без выплаты заработной платы, и тогда предпринимателей не будут наказывать за несоблюдение эпидемиологических норм. Об этом рассказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

Ранее он заявлял, что предприниматели Москвы просят власти обеспечить доступ к вакцинации от коронавируса для иностранных сотрудников, занятых на предприятиях в сфере услуг. Как объяснил Миронов, на многих предприятиях в сфере услуг работает значительное количество иностранцев, но доступа к российским вакцинам у них нет.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации 60 процентов работников в сфере услуг, транспорта, образования, здравоохранения, культуры, а также чиновников на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующие постановления подписали главные санитарные врачи обоих регионов.

До 15 июля работодателям поручено организовать вакцинацию первым компонентом вакцины (или однокомпонентным препаратом), до 15 августа – вторым.