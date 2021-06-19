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Московский депутат объявила голодовку после ареста по делу о мошенничестве

Превыборный плакат Кетеван Хараидзе

Московский муниципальный депутат Тверского района от партии "Яблоко" Кетеван Хараидзе объявила голодовку в день её ареста по делу о мошенничестве. Об этом её адвокат заявила радио "Эхо Москвы". В сообщении не уточняется, выдвинуты ли какие-то требования.

Хараидзе была задержана в ночь на 18 июня. Перед этим у неё дома был проведён обыск. Она подозревается в мошенничестве. Следствие считает таковым попытки депутата препятствовать введению в эксплуатацию элитный жилой комплекс в центре Москвы. По её утверждению, дом был построен с нарушениями и должен был перегрузить районную систему канализации.

В мае Хараидзе объявила о своём намерении баллотироваться на выборах в Государственную думу. Ещё несколько российских политиков, намеревавшихся избираться в парламент, стали подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам. Среди них — Дмитрий Гудков, московской муниципальный депутат Константин Янкаункас, Санкт-Петербургский Максим Резник и соратница Алексея Навального Любовь Соболь.

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