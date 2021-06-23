49 процентов жителей России положительно относятся к обязательной вакцинации от коронавируса нового типа, введённой в сфере услуг Москвы и Московской области. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Это больше, чем процент населения, получившего вакцину.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Согласно данным опроса ВЦИОМ, обязательную вакцинацию поддерживают больше всего жители городов с населением до 100 тысяч человек — 54 процента респондентов. Скорее отрицательно к обязательной вакцинации в Москве относятся 30 процентов респондентов, 16 процентам она оказалась безразлична.

Процент респондентов, поддержавших обязательную вакцинацию в опросе ВЦИОМ оказался выше, чем процент иммунизированных граждан в России. Власти не отчитываются о числе вакцинированных регулярно. Однако согласно последней оценке Минздрава, раскрытой 18 июня, привиты были только 26 процентов населения.

В начале июня в России начался резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Это произошло на фоне низкого числа вакцинированных в стране. Региональные власти стали вновь ужесточать карантинные требования и добиваться обязательной иммунизации от части сотрудников сферы услуг, торговли и госслужащих.

Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной вакцинации чаще всего является незаконным. Кремль заявляет, что выступает против обязательной иммунизации. Однако одновремнно поддерживает действия региональных властей. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что дискриминация непривитых "неминуемо наступит".