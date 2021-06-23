Российское правительство планирует обеспечить производства 217 тысяч электромобилей в год в стране с 2030 года. К этому времени в стране должны быть запущены 73,9 тысячи зарядных станций. На всю программу планируется потратить 803 миллиарда рублей. 72,4 миллиарда из них планируют собрать с автовладельцев.

Бюджет программы за время обсуждения вырос в два раза, раньше он оценивался в 418 миллиардов рублей, пишет ознакомившейся с концепцией газета "Коммерсантъ". Из федеральных средств планируется потратить 181,5 миллиарда рублей. 72,4 из них будут переложены на автомобилистов и бизнес.

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Деньги будут собираться с ввозной пошлины на электротранспорт и в десять раз увеличенного утилизационного сбора на него. Но если импорт электромобилей покупателями окажется ниже запланированного, разницу планируется компенсировать за счёт сборов с машин с двигателем внутреннего сгорания.

Утилизационный сбор на электротранспорт вырастет с текущих 32 тысяч рублей до 360 тысяч в следующем году. К 2030 году он будет составлять 600 тысяч рублей. Ввозная пошлина с нулевой увеличится сначала до 5 процентов до 2024 года, затем до 15 процентов в 2025–2030 годах, рассказывает "Коммерсантъ".

За счёт этих денег государство намерено наладить выпуск трёх тысяч электромобилей в 2022 году, 28 тысяч — в 2024 году, к 2030 году общий объем производства достигнет 217 тыс. электромобилей. Покупка российских автомобилей до 2023 года, согласно проекту, будет субсидироваться на четверть, к 2030 году скидка сократится до 10 процентов, а доля субсидированных продаж должна снизиться до 10 процентов.