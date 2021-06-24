Директор средней школы №24 в Нижнем Новгороде Елена Моисеева была уволена после отказа выдавать районной администрации имена учеников, принимавших участие в протестных митингах. Об этом пишет издание "НН.ру" со ссылкой на родителей учеников.

Моисеева сообщила об увольнении 18 июня в фейсбуке. Она руководила школой с 2006 года. Её неназванный родственник сообщил журналисту "НН.ру", что в администрации её просили "сливать всю информацию об учениках" и давили на неё во время выборов.

Семьи учеников обратились с открытым письмом к губернатору против увольнения директора. При обсуждении ситуации в родительском чате в телеграме появился новый участник, который предлагал прекратить протесты. Родители заподозрили, что им мог быть глава городского департамента образования.

Сама Моисеева сказала "Комсомольской правде", что причины увольнения ей не назвали. "Чёткого понимания, что произошло, у меня нет", – цитирует её издание. Она заявила, что увольнение без объяснения причин чиновники унизили всю профессию учителя. Она планирует восстановиться в должности через суд.