Партия Путина и ее конкуренты. Блогеры о предвыборной зачистке

"Упустив" выборы в Мосгордуму в 2019 году, российская власть решила на этот раз любой ценой не допустить регистрации на выборы независимых кандидатов. Об отказе в регистрации сообщил в соцсетях Илья Яшин:

Подал документы на выборы в Мосгордуму. В ответ избирательная комиссия сообщила, что я признан "лицом, причастным к экстремистской деятельности" и участвовать в выборах мне запрещено. С выборов меня сняли в первый же день.

Суд не рассматривал мое дело. Никаких доказательств "экстремистской деятельности" не представлено. Аргументация комиссии была на уровне недавнего интервью Красовского с Клишасом: "Ну это ж Яшин, он с Навальным вместе, против Путина выступает. Его причастность к экстремизму общеизвестна".

Принято политическое решение не пускать меня больше ни на какие выборы

Мы обжалуем это в суде – но конечно, иллюзий нет. Принято политическое решение не пускать меня больше ни на какие выборы. Недавний опрос "Левады" показал, что за меня в Москве готовы голосовать 16%, а за партию "Единая Россия" – 15%. То есть выборы еще не начались, а у меня рейтинг уже выше, чем у этих жуликов позорных. Зачем же им такой конкурент?

А еще мне, конечно, мстят за Навального.

Весной ко мне начали заходить доброжелатели с "предложением, от которого нельзя отказаться". Объясняли, что с Навальным вопрос решён, что всех, кто с ним связан, закатают в асфальт. Но если прямо сейчас рассказать публично, как я в Навальном разочаровался, то всё будет нормально – и на выборы пустят, и новая партия найдется, которая меня поддержит. И вообще нормальная карьера, наконец, начнется: без обысков, арестов и прочих неприятностей.

Я говорил им тогда и повторю публично сейчас. Мне и в голову не придет отрекаться от своих друзей и от своих взглядов. Безмозглые никак не могут понять – я не хочу встраиваться в их гнилую систему. Я хочу её поменять.

Мне действительно очень жаль, друзья.

Из-за этого произвола я лишаюсь права идти на выборы в течение пяти ближайших лет, я не смогу работать вашим депутатом и буду сильно ограничен в полномочиях. По сути, меня лишают права на профессию.

Но политика не сводится исключительно к выборам. Могу пообещать, что не опущу руки и продолжу бороться за права каждого из вас, за достойное будущее нашей страны – и против захвативших власть воров.

Как именно – расскажу позже.

Яшин призвал подписчиков смотреть и распространять опубликованный на его ютьюб-канале видеоролик, где он беседует с председателем избирательной комиссии.

Оппозиционные комментаторы возмущены. Многие указывают на незаконность решения избирательной комиссии.

Мария Филимор-Слоним

Идет зачистка политического поля!

Политика муниципального депутата Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму из-за поддержки Навального! Он не имеет отношения к ФБК, но все равно его сочли причастным к "экстремистской организации".

Роман Попков

Когда гнойные слизни с RT начали публично вбрасывать тему "А не экстремист ли Яшин, поддерживающий Навального", стало ясно: что-то эдакое готовится. Так и оказалось. Яшина не пускают на выборы. Признали "экстремистом" в военно-полевом порядке.

Андрей Пивоваров

Главе Красносельского района Москвы Илье Яшину запретили избираться на довыборах в Мосгордуму.

Избирательная комиссия не стала дожидаться решения суда и единолично признала деятельность Яшина экстремистской. Буквально за взгляды и поддержку Алексея Навального.

Причём решение о признании ФБК и штабов экстремистскими ещё даже не вступило в силу, а Яшин никогда там не работал. Даже видимость законности власти решили не соблюдать. А зачем – все карты уже давно на столе.

Леонид Волков

Нет вообще никакого права больше.

– Яшин не имеет отношения к ФБК или штабам Навального; он ни дня у нас не работал,

– Яшин не упоминается в решении "суда" по "экстремизму" ФБК,

– это решение "суда" не вступило в силу.

А памфиловским избиркомам – по барабану.

Дмитрий Гудков

Илью Яшина вслед за Олегом Степановым сняли с выборов. Начал действовать закон против ФБК, хотя к закону это все и не имеет отношения.

Просто теперь избиркомы говорят: вот эти конкретные люди нам не нравятся. Наверное, они навальнисты. Или экстремисты. А и, какая, впрочем, разница.

И правда, бьют же не по паспорту.

Все уже так давно сказано и так очевидно, что смысла повторять нет.

Власть – узурпирована.

В стране – диктатура.

Выборы – кончились.

Новости о том, кого ещё снимут и посадят, – это все, что нам, похоже, осталось досмотреть перед занавесом.

Перед которым – как заметил на Красной площади Павел Крисевич – обязательно прозвучат выстрелы. Все ружья на этой сцене уже висят, сегодня вот очередное водрузили на гвоздик.

Шёл XXI век.

Сергей Жаворонков

Избирательная комиссия отказывает в регистрации Яшину и Степанову, присвоив себе функции суда

Одной из особенностей последнего полугода стало то, что путинцы просто игнорируют формальные нормы закона. К примеру, "закон о лишенцах" (запрещающий баллотироваться сторонникам Навального) предполагает, что для признания таковым нужно судебное решение. Кроме того, пока еще не вступило в силу – не прошла еще апелляция, само решение о признании ФБК экстремистами. Но избирательная комиссия УЖЕ отказывает в регистрации Яшину и Степанову, присвоив себе функции суда. Аналогичная история сложилась по другому, неполитическому, но важному делу – делу члена совета директоров Интер РАО Карины Цуркан, осужденной за шпионаж на основании какой-то нарисованной чекистами бумажки с грамматическими ошибками – это все вещественные доказательства. Так как она провела некоторое время в СИЗО, это время ей должны были зачесть "год за два". Общее правило. Но суд по ходатайству прокуратуры не зачел.

Максим Шевченко

Недопущение до выборов Ильи Яшина – абсолютный правовой произвол.

Как справедливо указывает Илья в своём обращении (в статье "Коммерсанта" есть прямая ссылка), никаким судом не доказано его членство в ФБК или иных организациях, признанных экстремистскими.

Для организации политических репрессий режим более не нуждается даже в сумме юридических доказательств

Илья участвовал в акциях протеста, Илья открыто говорил и говорит, что думает о режиме, Илья не отрекается от тех, кого называет своими друзьями (от Алексея Навального, например).

Но он, по его словам, никогда не числился в ФБК или иных запрещённых организациях!

Очевидно, что для организации политических репрессий режим более не нуждается даже в сумме юридических доказательств! [...]

Казус Яшина говорит о том, что любой из нескольких сотен тысяч граждан России, выходивших на акции протеста, может быть подвергнут системному лишению или ограничению прав!

А ещё миллионы могут быть наказаны за лайк, за репост, да за разговор по телефону или с соседом!

Любой может быть немотивированно лишён гражданских прав.

Как бы вы сами назвали подобный режим?

И только профессиональных лоялистов, как обычно, ничего не смущает.

Оптимизм сохраняет разве что муниципальный депутат Наталья Шавшукова:

Нельзя снимать человека с выборов даже если он кому-то не нравится. Мало ли кому не нравится Яшин? Где законный приговор? Где хоть какое-то обоснование? В 2019 хотя бы прикрывались "графологами", а сейчас вообще не стесняются.

Впрочем, недопуск Яшина и Степанова означает, что у едросни нет вообще никаких сомнений, что они соберут подписи. Команда соперника сбежала из раздевалки перед матчем.

Но мне кажется, в конечном счёте все пройдёт и все будет хорошо.

Однако не все разделяют это ощущение.

Илья Вайцман

Не будет больше при Путине никаких выборов

...ну а как еще-то? Не будет больше при Путине никаких выборов. Забудьте и перестаньте тратить на это бесполезное направление силы и ресурсы.

Станислав Белковский

Позиция Кремля целостна, проста и неизменна: ни один человек, связанный в том или ином формате с А. А. Навальным и М. Б. Ходорковским, не может присутствовать в системной РФ-политике. Такой гражданин должен находиться строго за пределами "национального ценностного консенсуса".

О том, чтобы допускать оппозиционеров до выборов в Госдуму, тоже не может быть и речи. ​Многие считают, что именно намерение баллотироваться в парламент стало причиной ареста бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова и муниципального депутата Кетеван Хараидзе.

В записке, переданной из СИЗО, она сообщила, что в камере ей не дают воды.

Варвара Горностаева

Вчера адвокат Evgenia Grigoreva была у Keti Kharaidze в СИЗО-6 в Печатниках. Среди прочего выяснилось, что у Кети нет питьевой воды. Ей приносят кипяток – КИПЯТОК!!! – в эту адскую жару. А воды – нет, не приносят.

В ту секунду, как мы об этом этом узнали, я заказала во ФСИН-магазине 18 литров воды в бутылках. Была уверена, что оплаченный заказ доставят ну хотя бы до конца дня. Сегодня воды по-прежнему нет. Зато есть письмо от Кети, почитайте.

Эй, товарищ ФСИН России, это уже натуральный садизм. Мало того что вы носите еду человеку, объявившему голодовку, и оставляете завтрак стоять у него под носом до обеда, обед до ужина, а ужин до ночи. Это уже в порядке вещей, мы в курсе. Но воду-то принесите! Уплочено, между прочим.

Разнесите, пожалуйста, это как можно шире, глубже и дальше.

Оппозиционные голоса на осенних выборах могут в итоге достаться кандидатам от КПРФ и ЛДПР. КПРФ на этой неделе провела съезд, на котором объявила имена тех, кто возглавит федеральный список партии на думских выборах – это лидер партии Геннадий Зюганов, бывшая летчица-космонавт Светлана Савицкая и баллотировавшийся в президенты Павел Грудинин. Не обошлось и без небольшого скандала: на съезд не допустили Захара Прилепина, который приехал с предложением подписать совместный меморандум левых сил.

Лев Симкин

Заветам Ленина верны

"Прежде, чем объединяться, надо решительно размежеваться!" Нет, не зря в нас вдалбливали цитаты основоположников, они ведь на все случаи жизни. Это я к тому, что, как ТАСС только что был уполномочен сообщить, Захара Прилепина не пустили на съезд КПРФ, где писатель-лауреат собирался выступить с зажигательной речью. Правда, потом товарищ Зюганов позвонил товарищу Прилепину и сообщил, что коммунисты все же считают его своим товарищем, хотя слова дать и не могут. Видно, потому что нельзя поступаться принципами.

Алексей Макаркин

Задачи Зюганова – стать осторожным бенефициаром "умного голосования" (ни в коем случае его не поддерживая, может быть даже невнятно и негромко осудив), не вызвать раскола внутри партии и не поругаться с Кремлем. В общем, КПРФ остается "кентавром", сочетая лояльность и оппозиционность – такая роль привычна для партии, которая начала осваивать ее в 1990-е годы.

Грудинин, раздражающий Кремль, поднялся на третье место в итоговом списке

Против КПРФ будет активно играть "Справедливая Россия", что в очередной раз продемонстрировал Захар Прилепин, пытавшийся прорваться на съезд партии и стремящийся доказать, что он больший сталинец и дзержинец, чем товарищ Зюганов. Но потеснить владельца бренда КПРФ на его поле будет очень непросто.

Многие уверены, что не злить Кремль КПРФ на этот раз будет сложнее, чем обычно.

Дмитрий Фетисов

Главный итог съезда КПРФ: Грудинин, раздражающий Кремль, поднялся на третье место в итоговом списке, а близкий к группе Рашкина-Левченко Клычков на пятое.

КПРФ решила позлить АП. Думаю, реакция будет соответствующая.

Кирилл Шулика

Грудинина специально поставили выше, чтобы было больше скандала, если его решит АП забанить. А она решит и Зюганов тут сильно играется с огнем.

Он опять пытается сидеть на двух стульях. Хочет и Кремль не обидеть и собственных спонсоров, которые токсичны для Кремля. В конце концов если деньги с Грудинина взяли заранее, потом можно будет сослаться на форс-мажор. Если же не взяли, то денег на выборы будет меньше, чем планировалось.

В провластных телеграм-каналах КПРФ уже начали резко критиковать.

НЕЗЫГАРЬ

Предвыборная программа КПРФ написана в стилистике социальной демагогии и разжигания социальной вражды.

Общая тональность оценок агрессивная и предполагает не поиск консолидирующих принципов развития государства, а маркировку виновников социально-экономических проблем общества. КПРФ утверждается в качестве силы, ориентированной на торговлю социальным негативом без значимой повестки развития. Социологи говорят, что запрос на такую линию позиционирования в обществе ограничен: о проблемах социально-экономического развития граждане знают и без КПРФ, однако от оппозиции ждут конкретных действий, а не трансляции лозунгов демагогической тональности.

Эксперты отмечают, что набор идеологем КПРФ похож на инициативы "Справедливой России – За Правду" и также включает в себя многочисленные упоминания слова "справедливый". В этом контексте не допуск до участия в съезде З. Прилепина и резкая реакция со стороны партийных функционеров КПРФ симптоматичен и, по сути, подчеркивает идейную схожесть двух партий и их возможную нишевую конкуренцию в электоральный период.

​Олег Кашин в колонке для Republic назвал КПРФ "единственной реальной политической силой в России".

Бессмысленный и давно ни для чего по-настоящему не нужный атавизм из девяностых остался едва ли не последним полноценным политическим институтом в постсоветской России. Партия Зюганова – единственное, без чего нельзя представить себе российскую политику. Без Путина – легко, без Навального еще легче, и только КПРФ – безусловная и бесспорная константа.

Еще одна реликтовая партия, ЛДПР, накануне выборов лишилась одного из претендентов в лидеры списка: об уходе из политики заявил Игорь Лебедев. О причинах этого решения комментаторы могут только гадать – и версии выдвигаются разнообразные.

Станислав Белковский

Весьма вероятно, что Игорь Лебедев – сын великого и легендарного В. В. Жириновского – собирается делать дальнейшую карьеру за пределами России и, среди прочего, получить гражданство Израиля. Что, разумеется, в нынешних условиях несовместимо с участием в системной РФ-политике. Из этого мы делаем два вывода. 1. Тактический. Г-н Жириновский (старший) уже не планирует политическое будущее – своё и ЛДПР – после 2026 года. 2021-26 – последняя думская каденция его / его партии. 2. Стратегический. Самые хитрожопые считают, что таки пора валить – в путинской РФ на нынешнем этапе её развития ловить нечего.

Акитилоп

Это последние выборы ЛДПР, скрипач больше не нужен

По сути это начало конца для ЛДПР. Когда даже сын перестает верить в детище отца, который десятилетями развивал и масштабировал партию в России – это что-то да значит. К сожалению, Игорь в своем посте на фейсбуке даже не объясняет почему он принял именно такое решение. Хотя стоило бы, это было бы честно по отношению к однопартийцам и избирателям.

Федор Крашенинников

Интересно, какой компромат на сына Жирика собрали чекисты, что он решил уйти из бизнеса. Думаю, это последние выборы ЛДПР, скрипач больше не нужен.