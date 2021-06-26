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Грани времени

Выборы в Думу "выиграет" не доктор Проценко, а чекист Патрушев. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Николай Патрушев, Владимир Путин, Денис Проценко. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 25-й недели 2021 года

Путин хочет честные выборы, но без Навального и его сторонников. Президент России дал старт избирательной кампании в Госдуму, зачистил оппозицию и выставил в предвыборном списке "паровозами" двух министров, врача и омбудсмена. Москва опять вводит QR – коды и мягкий локдаун. COVID-19 бьет рекорды в России: резкий рост заболеваемости инфекцией в Москве и других регионах страны. Почему власти провалили программу вакцинации? Кто набрал больше имиджевых очков в "военно-патриотической игре" в Черном море: президент Владимир Путин или премьер-министр Борис Джонсон?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политиком Дмитрием Гудковым, профессором международных отношений в Кардиффском университете Сергеем Радченко и популяризатором науки Ильей Колмановским

Видеоверсия программы

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