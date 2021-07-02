Зачем идти на путинское голосование?

В сентябре 2021 года пройдут выборы в Государственную думу России VIII созыва. Голосование якобы из-за пандемии будет трёхдневным: проходит с 17 по 19 сентября. В 11 регионах будут выбирать глав — в Белгородской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях, а также в Мордовии, Тыве, Чечне и Хабаровском крае голосовать будет население, а в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии глав республик "выберет" региональный парламент. В 39 регионах пройдут выборы депутатов законодательных собраний.

Из-за изменения законодательства о выборах права стать кандидатом лишились по меньшей мере 9 млн человек. этому посвящен доклад движения "Голос" "Новые лишенцы": за что граждан России массово поражают в праве быть избранными на выборах в 2021 году".

то ждет на выборах 2021 оппозиционные партии, которые понесли немалые потери из-за арестов кандидатов и давления на них? Начало кампании обсуждают председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Николай Рыбаков и юрист, соавтор нового предвыборного доклада движения «Голос» Аркадий Любарев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 2 июля в 17-05