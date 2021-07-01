Смешной президент не распознает живых

Владимир Владимирович Путин на "Прямой линии" временами выглядел как Сергей Юрьевич Беляков из "Нашей Раши". Он общался с электронными, записанными заранее людьми, как Сергей Юрьевич с телевизором. Он не отличал их от настоящих. По счастью, живых ему тоже иногда показывали. Они ему жаловались, что им плохо. Очень плохо. Он им всем обещал помочь. Их это наверняка радовало, они как в лотерею выиграли. А те неудачники, вопрос которых не попал в эфир, они на все это как смотрят? На эту Прямую линию в викторинно-лотерейной стилистике? В разговоре участвуют: политик и журналист Максим Шевченко, политолог Сергей Марков, экс-главред Газеты.ру Михаил Котов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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