Россия выкупила у Словакии неиспользованные вакцины "Спутник"

Россия выкупила у Словакии неиспользованную в стране вакцину "Спутник V". Братислава вернёт Москве 160 тысяч доз препарата из 200 тысяч, поставленных ранее. Об этом в пятницу заявила представитель министерства здравоохранения Словакии Зузана Элиашова, её слова приводит агентство TASR.

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Изначально предполагалось, что закуплены будут 2 миллиона доз. Жители Словакии могли сами выбирать препарат, если хотели вакцинироваться "Спутником". По словам Элиашовой, первую дозу получили 10 500 человек, ещё 8 тысяч ждут своей очереди. Среди них – бывший премьер-министр Игорь Матович, подписавший ранее соглашение о закупке российской вакцины, передаёт газета Dennik N.

"Спутник V" не сертифицирован в Евросоюзе. Братислава закупила его в апреле, незадолго до третьей волны пандемии в Европе. Тогда многие страны ЕС испытывали резкий дефицит вакцин от коронавируса нового типа. Однако сделка обострила политический кризис в стране и в итоге привела к отставке правительства. Сертификация препарата долго откладывалась, и вакцинация им началась только в июне. К этому времени на рынке страны уже были доступны другие вакцины и российская не вызвала спрогнозированного спроса.

Сейчас в стране полностью вакцинированы почти треть жителей, в два раза больше, чем в России. Тем временем российские регионы жалуются на нехватку препаратов. Один из участников фармацевтического рынка в интервью газете "Коммерсант" оценил общую потребность России приблизительно в 140 миллионов доз в год. Даже по самым оптимистичным оценкам, рынок запланировал производство только 100 миллионов доз, отмечает издание.

На этом фоне Москва почти перестала поставлять препарат на внешние рынки. В конце мая, по оценке журнала Forbes, на внешние рынки были поставлены только 8 процентов иностранных заказов на препарат. На нехватку жалуются в Аргентине и Мексике. Гватемала потребовала вернуть себе деньги за "Спутник" назад.

Занимающийся продвижением препарата в мире Российский фонд прямых инвестиций обещает наладить ситуацию, в том числе за счёт производства в других странах. Однако Кремль в июне признал, что исполнить зарубежные заказы сейчас невозможно.

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