“Центркурорт” до Литвы доведет

Доброе утро!

Российская Госдума завершила работу в нынешнем составе. Свыше двадцати законопроектов о финансовой поддержке населения и смягчении наказаний по уголовным статьям остались непринятыми, но и сделано было немало. Вчера, например, Путин подписал один из успешно принятых законов – о запрете россиянам за рубежом сотрудничать с организациями, признанными “нежелательными” в России. В остальном так:

Все новые российские регионы вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В Москве и Петербурге – снова рекорды смертности.

Бывший руководитель “Открытой России” Андрей Пивоваров, находящийся в СИЗО, призвал Явлинского выдвинуть в Госдуму от “Яблока” всех подвергшихся репрессиям кандидатов.

Беларусь приостановила участие в инициативе ЕС Восточное партнерство. Литва обвиняет Беларусь в организованной доставке мигрантов к границам ЕС.

Чехия потребовала от России 22,5 млн евро компенсации за ликвидацию последствий взрывов на оружейных складах в деревне Врбетице в 2014 году.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 21 650. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 миллионов 473 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 133 893 человек (+611 за сутки). В Москве и Петербурге фиксируют рекордное число смертей и госпитализаций с ковидом.

В Москве вступили в силу новые правила посещения ресторанов: мэрия успела выдать горожанам 2,5 миллиона QR-кодов, но в первый день рестораны оставались почти пустыми, а на летних террасах, куда пока можно ходить просто так, кипела жизнь. Московский омбудсмен по ресторанному бизнесу Сергей Миронов предрекает банкротство гастрономическим ресторанам. Параллельно ФАС занялась проверкой подорожания ПЦР-тестов.

В Петербурге продолжают возмущаться проведенным в разгар эпидемии праздником выпускников “Алые паруса”. Пресс-секретарь Путина Песков заверил журналистов, что праздник прошел "с учетом рекомендаций санитарных властей региона", а губернатор города Беглов сказал, что вообще-то никто не заставлял выпускников идти на этот праздник. Адвокат Владимир Воронин, который защищал обвиняемых по московскому “санитарному делу”, указывает на двойные стандарты: приглашать граждан на митинги нельзя, а устраивать столпотворение в центре города можно. В общем, так и есть: в Москве участников акции КПРФ против обязательной вакцинации арестовали на пять и двое суток.

Обязательную вакцинацию для отдельных групп населения ввели в Хакасии, республике Алтай и Забайкальском крае. Соответственно, растет и рынок поддельных сертификатов о вакцинации. Потенциальными клиентами продавцов поддельных справок становятся трудовые мигранты: при отсутствии гражданства и полиса ОМС “Спутник V” им не полагается, а на работе справки уже требуют. Как российские власти планируют вакцинировать мигрантов, подробно рассказано тут.

Вот разговор с разработчиками вакцины “КовиВак”, которой начали прививать в России и которая тут же кончилась.

Штамм “дельта” вызвал рост заболеваемости в Австралии. В Сиднее вновь введен жесткий карантин. В стране лишь 5% вакцинированных – до сих пор властям удавалось справляться с эпидемией путем закрытых границ и локдаунов.

Гнев богов

Глава российского МИД Сергей Лавров опубликовал в “Коммерсанте” гневную статью о том, как прогнивший Запад пытается навязывать святой Руси богомерзкие “либеральные ценности”. В качестве примера таких ценностей он указал на то, что в школах западных стран учат, что Христос был бисексуалом. Помимо того, что это чистая ложь (в школах западных стран религиозным образованием не занимаются), источником сведений для райтеров Лаврова вполне мог оказаться тикток многодетной жительницы Австралии, которая развлекается тем, что записывает болтовню своих маленьких детей: они там вполне логично рассуждают, что раз Христос любит всех, то есть и мужчин, и женщин, значит, он бисексуал (сравните).

Подлинная ценность в России одна – Великая Отечественная война. Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил силовикам “отработать” авторов комментариев к его посту об акции “Свеча памяти”. Один предложил Старовойту открыть в Курске зоопарк и назвать его “Освенцим”, а другая указала на то, что после акции памяти осталось бессмысленное количество пластиковых стаканчиков, чем нанесен очевидный ущерб природе. Теперь, видимо, последуют уголовные дела. Здесь историк Иван Курилла рассказывает, чем опасна мифологизация войны.

Тем временем разгневанные боги погоды в один день пролили на Москву 70% месячной нормы осадков, прервав движение метро и обесточив некоторые районы, и вызвали наводнение в Приамурье.

Российская уголовщина

Следствие требует заочно арестовать бывшего директора ФБК Ивана Жданова, находящегося за границей. Сегодня суд в Москве это сделает.

Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов, после заявления которого "Медуза" была внесена в реестр СМИ – "иностранных агентов", а американский Bard College – в список “нежелательных организаций”, намерен подать заявление с требованием возбудить уголовное дело о клевете против "Новой газеты". Он также потребует проверить издание на соблюдение закона об "иностранных агентах".

Редакторам студенческого издания DOXA ужесточили обвинение. Теперь их привлекают по всем пунктам статьи о вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность. При этом потерпевших в деле нет.

Суд в Москве не стал арестовывать китайца, у которого ранее – после 15-часового допроса – отобрали годовалого сына, рожденного для него суррогатной матерью. О дальнейшей судьбе ребенка ничего не известно.

Бывший директор “Открытой России” Андрей Пивоваров, сидящий сейчас в СИЗО в Краснодаре, обратился с отрытым письмом к Григорию Явлинскому, в котором призвал лидера “Яблока” выдвинуть его и других независимых кандидатов, "попавших в жернова политических репрессий", на выборы в Госдуму по партийному списку. "Это, возможно, последний исторический шанс подарить избирателям надежду", – добавил Пивоваров. Вот разговор с московским политиком Ильей Яшиным, которому избирком запретил выдвигаться в Мосгордуму из-за его дружбы с Навальным.

Надругательство над гимном

Троим участникам Минского триатлона, задержанным прямо во время велопробега, дали 14, 15 и 15 суток ареста. Их признали виновными в нарушении порядка проведения митинга, хотя они просто участвовали в соревновании. Видимо, на них действительно разглядели бело-красно-белые напульсники.

В Минске учительница музыки получила год “домашней химии” за “надругательство над гимном”. Она переделала куплет государственного гимна, начав его с фразы "Мы экстрэмісты, мірныя людзі…", и опубликовала в твиттере.

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико выступил в суде с последним словом. Вину он не признал. Приговор вынесут 6 июля.

“Волга–Днепр” – крупнейшая в России авиакомпания, занимающаяся грузоперевозками, – отказалась от полетов над Беларусью, не желая сотрудничать с “Белаэронавигацией”, в отношении которой введены санкции ЕС, Великобритании и США. О дальнейшей судьбе Романа Протасевича, с задержания которого после принудительной посадки самолета Raynair начался новый виток санкционного давления на власти Беларуси, здесь рассуждает политолог Игорь Ильяш. Он говорит, что перевод Протасевича под домашний арест может быть связан с международной реакцией на посадку самолета, и не исключает освобождения еще нескольких политзаключенных к Дню независимости Беларуси, 3 июля.

В качестве реакции на западные санкции Беларусь приостановила участие в инициативе Евросоюза Восточное партнерство и отозвала своего постоянного представителя в ЕС. Впрочем, куда более действенным ответом на санкции является организация транзита через Беларусь беженцев-нелегалов: туристическая компания при управделами президента “Центркурорт” организует рейсы из Ирака и размещает прилетевших (с документами) людей на турбазах рядом с литовской границей, после чего некие проводники переводят их через границу (уже без документов) за 1400 евро с человека. Беларусь получает деньги, а Литва – проблемы. Неожиданное подтверждение существованию этой схемы – в интервью с политическим беженцем из Торопца Тверской области: он воспользовался услугами белорусских проводников, чтобы попасть в Литву, скрываясь от уголовных дел в оправдании терроризма, которые заведены против него в России, почитайте.

Россия на мировой арене

Чехия потребовала от России 22,5 млн евро в качестве компенсации за ликвидацию последствий взрывов на оружейных складах в деревне Врбетице в 2014 году. По версии чешского следствия, взрывы были организованы сотрудниками российского ГРУ. Представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на это требование назвала чехов “вымогателями”.

По данным чешской разведки, после высылки российских дипломатов из Праги в связи с этими взрывами в чешском сегменте интернета практически прекратилась активность пророссийских троллей. Эксперты не исключают, что деятельностью троллей руководили непосредственно сотрудники посольства.

Россия отвергла выдвинутые в Совбезе ООН обвинения в причастности российских наемников к убийствам мирных жителей в ЦАР.

Мосгорсуд отклонил апелляцию американца Тревора Рида на девятилетний приговор по делу о нападении на полицейских. Сам Рид, его русская девушка и американские власти называют дело сфабрикованным ради получения заложника.

Шесть ссылок

Литература. Глава из готовящейся книги Глеба Морева “Осип Мандельштам: фрагменты литературной биографии”, посвященная взаимоотношениям и взаимовлиянию Мандельштама и Николая Клюева в начале 1930-х годов. Или эссе Константина Львова о футуристе Илье Зданевиче (1894–1975) – к выходу его книги “Восхождение на Качкар” в издательстве “Грюндриссе”.

Глава из готовящейся книги Глеба Морева “Осип Мандельштам: фрагменты литературной биографии”, посвященная взаимоотношениям и взаимовлиянию Мандельштама и Николая Клюева в начале 1930-х годов. Или эссе Константина Львова о футуристе Илье Зданевиче (1894–1975) – к выходу его книги “Восхождение на Качкар” в издательстве “Грюндриссе”. Художества. Разговор с искусствоведом Александром Боровским о поп-арте и Энди Уорхоле – к открытию выставки “Энди Уорхол и русское искусство” в Петербурге. Или интервью с энтузиастом пикториализма Артемием Сысоевым об истории альтернативной фотографии и многообразии ее техник.

Разговор с искусствоведом Александром Боровским о поп-арте и Энди Уорхоле – к открытию выставки “Энди Уорхол и русское искусство” в Петербурге. Или интервью с энтузиастом пикториализма Артемием Сысоевым об истории альтернативной фотографии и многообразии ее техник. Повседневность. Культурная история майки-алкоголички. Или фрагмент из книги Мартина Буркхардта “Краткая история цифровизации” (выходит в Ad Marginem) – о Дугласе Энгельбарте, придумавшем компьютерную мышь и много всего прочего.

Культурная история майки-алкоголички. Или фрагмент из книги Мартина Буркхардта “Краткая история цифровизации” (выходит в Ad Marginem) – о Дугласе Энгельбарте, придумавшем компьютерную мышь и много всего прочего. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок