Фонд защиты прав граждан оштрафовали по статье об иноагентах

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал за нарушение закона об НКО-иноагентах Фонд защиты прав граждан, который внесен российскими властями в список "иностранных агентов" и признан "экстремистской организацией". Организация должна выплатить 300 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

Штраф также назначили директору организации Ольге Гусевой. Она должна заплатить 100 тысяч рублей. Суд посчитал, что Фонд защиты прав граждан осуществляет политическую деятельность и получает иностранное финансирование, при этом не предоставив в Минюст документ о регистрации в качестве НКО-иноагента.

Фонд защиты прав граждан зарегистрировали весной 2019 года. Его возглавляет Ольга Гусева, которая ранее занимала должность замглавы петербургского штаба оппозиционера Алексея Навального (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями).

9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным ФБК (признан российскими властями иностранным агентом), а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" и запретил их деятельность в России.