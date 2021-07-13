Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта подаст коллективные иски к московскому метро и Мосгортрансу с требованием восстановить на работе сотрудников, отстранённых из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Об этом заявил председатель профсоюза Юрий Дашков, его цитируют “Открытые медиа”.

По словам Дашкова, сотрудникам метро и водителям трамваев предложено подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам, обязывающие их вакцинироваться. Отказавшихся уже отстранили от работы, ему известно как минимум о 10 таких случаях.

Ещё четверо непривитых сотрудников метро обратились с аналогичной жалобой в независимый профсоюз метрополитена, сообщил "Открытым медиа" представитель профсоюза. Оказать поддержку отстранённым так же пообещали в КПРФ, московское отделение партии проводило акции протеста против обязательной вакцинации.

В начале июня в России начался резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Региональные власти стали вновь ужесточать карантинные требования и добиваются обязательной иммунизации от части сотрудников сферы общественного транспорта, услуг, торговли и госслужащих.

Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной вакцинации чаще всего является незаконным. Кремль заявляет, что выступает против обязательных прививок. При этом пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что дискриминация непривитых "неминуемо наступит".