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Противники обязательной вакцинации от COVID-19 попытались провести митинг в Москве

В центре Москвы на Пушкинской площади полиция задержала шестерых противников принудительной вакцинации от коронавируса нового типа, которые собирались провести митинг. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Участники планировали подписать коллективное письмо против принудительной иммунизации, сообщили они изданию. Полиция оформляет на них протоколы по статье о нарушении карантинных ограничений. С начала пандемии в Москве запрещены акции протеста, хотя проходили другие массовые мероприятия, в том числе в поддержку власти.

На фоне рекордной заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции нового типа более чем в 25 регионах России введена обязательная вакцинация части населения. Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной прививки чаще всего является незаконным.

Владимир Путин заявил, что выступает против обязательной иммунизации населения. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков констатировал, что Кремль считает, что дискриминация непривитых "неминуемо наступит".

  • 26 июня в центре Москвы полиция задержала нескольких участников акции против принудительной вакцинации, организованной в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.
  • 29 июня на похожей акции был задержан ещё один противник вакцинации после того, как он вступил в дискуссию с предполагаемыми провокаторами, убеждавшими его в пользе вакцины, передаёт "ОВД-Инфо".

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