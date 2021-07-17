В Екатеринбурге в ночь на 17 июля прихожане Русской православной церкви вышли на крестный ход в память о расстреле семьи последнего российского императора Николая II. Мероприятие не было разрешено властями из-за пандемии коронавируса нового типа. Однако местный митрополит заявил, что проигнорирует запрет властей, а после литургии ночью в субботу заявил, что участники отправятся туда, "куда велит их сердце".

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Царский крестный ход проходит в городе в ночь с 16 на 17 июля с начала 1990-х годов — от Храма на Крови, построенного на месте расстрела семьи Николая II и его слуг, до Ганиной Ямы, где, предположительно, были захоронены их останки. Расстояние между точками — около 25 километров. В этом году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашёв на своей странице в инстаграме объявил, что мероприятие не согласовано властями из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Он привёл в качестве примера ход прошлого года, когда, по его словам, на мероприятии заразились несколько человек, которые "тяжело перенесли болезнь".

После сообщения властей об отмене мероприятия митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) опубликовал пост в своём телеграм-канале, где заявил, что традиция народного шествия "переросла рамки так называемых "мероприятий" и стала для десятков тысяч людей священной". Он заявил, что однозначной пойдёт до Ганиной ямы, призвав, тем не менее, верующих "принимать максимальные меры по защите собственной жизни и жизни окружающих".

13 июля заместитель губернатора региона Павел Креков заявил, что власти не будут задерживать участников шествия. "Но мы призываем всех подумать о собственном здоровье", — сказал он.

На фотографиях с мероприятия видно, что большинство участников не носили маски и не соблюдали рекомендованную врачами дистанцию между друг другом.