ФСИН списала шум бунта на спортивный азарт заключенных

Члены петербургской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) узнали о бунте в СИЗО-1 "Кресты", который произошел в ночь с 11 на 12 июня.

По словам заключенных, из-за неработающей вентиляции в камерах было нечем дышать. Чтобы впустить немного воздуха, пришлось самостоятельно вынуть часть окна. Дежурная попросила вернуть всё на место, но заключенные отказались.

Тогда сотрудники СИЗО провели внеплановый обыск. И стали по-одному выводить арестантов. Двоих сильно избили – позже во время посещения “Крестов” члены ОНК Елена Шахова и Роман Ширшов зафиксировали у одного из арестантов кровоподтеки на лице и руках, у другого – гематому на ступне.

Заключенные утверждают, что сотрудники СИЗО отказались включать видеорегистратор после обысков и во время избиений. Когда избитых переместили в спецблок, люди в других камерах “начали кричать, поджигать вещи и выбрасывать их из окон”.

Руководство колонии бунт отрицает. На жалобу жителей ближайшей деревни Колпино, что в СИЗО слышны крики, ФСИН заверил, что заключенные шумели из-за просмотра финала Чемпионата Европы по футболу. Об этой версии писало и издание “Фонтанка”, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Члены ОНК считают произошедшее сокрытием преступления и планируют обратиться в прокуратуру.