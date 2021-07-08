Против бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко заведено второе уголовное дело. Генерал-лейтенант внутренней службы обвиняется в коррупции. Во время своей работы в ведомстве, комментируя пытки и злоупотребления в колониях, он заявлял, что ему хочется "провалиться под землю от стыда", а у части его коллег "нет мозгов".

О возбуждении нового дела против Максименко его адвокат Кадрия Хазина заявила агентству ТАСС. Теперь он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В конце 2020 года генерал был арестован по делу о злоупотреблениях служебными полномочиями. Тогда он, как утверждает следствие, сорвал программу приведения тюрем и колоний к мировым стандартам, заказав ремонт колоний государственной компании, не имевшей для этого компетенции. За это ему грозит до 10 лет колонии.

Первое дело против генерала было возбуждено через год после того, как он подал в отставку, и через полгода после того, как она была принята. Его уход со службы ряд изданий связывал с приходом нового главы ФСИН – выходца из ФСБ Александра Калашникова. Перед отставкой Максименко заявил, что перестаёт лично общаться с журналистами, потому что ему стыдно за ведомство.

В качестве примера Максименко привёл начальника колонии в Красноярском крае, который окунул заключённого головой в унитаз, а затем пошёл на повышение, став исполняющим обязанности первого заместителя управления.

"Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она всё стерпит", – заявил он тогда. Ранее он заявил, что если сотрудники ФСИН избивают заключённых, то это означает, что "у конкретного работника нет мозгов". Комментируя задержание главы ГУФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, он порекомендовал желающим быстро обогатиться "снять погоны и идти работать в коммерческие структуры".

А в 2018 году он извинился перед заключённым Ярославской колонии Евгением Макаровым, которого пытали сотрудники ФСИН. Руководство этой колонии было оправдано судом за неделю до задержания генерала.