В России повторён максимальный показатель смертности за всё время пандемии COVID-19. По состоянию на утро субботы, 24 июля, за сутки от болезни скончались 799 человек, свидетельствует официальная статистика. Такой показатель за день достигается во второй раз за полтора года: первый был 16 июля.

За день коронавирус диагностирован у 23 947 человек. Общее число случаев, о которых сообщили власти, с начала пандемии достигло 6 102 469. На этой неделе издания "Медиазона", "Холод" и "Медуза"* предположили, что эта статистика может быть занижена примерно в пять раз.

По официальным данным оперативного штаба, за время пандемии умерли 153 095 человек. Многие демографы считают, что эта оценка занижена в разы: только за 2020 год в стране умерло почти на 400 тысяч человек больше, чем предсказывала статистика. Федеральные и региональные власти неоднократно ловились на манипуляциях со статистикой, ведущих, в итоге, к существенному занижению числа больных и умерших от COVID-19.

* — Признана в России иностранным агентом и оспаривает это решение в суде.