Министерство здравоохранения заявило, что данные о пятикратном занижении числа заразившихся коронавирусом — это "не более чем фантазии". В ведомстве подтвердили, что ведут федеральный информационный ресурс по коронавирусу, куда помимо заболевших COVID-19 включают данные о больных пневмонией, вакцинированных и представителях других неназванных "категорий". На 21 июля в списке было 39 миллионов записей.

"При этом уникальный номер регистровой записи не является сквозным порядковым номером — алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов", — добавили в Минздраве, не вдаваясь в подробности, о каких факторах идет речь.

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, комментируя выводы журналистов, изначально заявили, что участники расследования перепутали данные из двух реестров — о переболевших и вакцинированных. В Минздраве тогда говорили, что позиция оперштаба отражает и позицию ведомства. Сейчас из заявления министерства следует, что это один реестр, а не два.

В совместном расследовании изданий "Медиазона", "Холод" и "Медуза" ("Медуза" признана российскими властями "иностранным агентом", редакция не согласна с этим решением и оспаривает его) отмечалось, что в регистре Министерства здравоохранения 29 млн записей — в пять раз больше инфицированных COVID-19 граждан страны, чем указано в официальной статистике оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Журналисты пришли к такому выводу, изучив номера сертификатов переболевших коронавирусом на портале "Госуслуг".

Журналисты также предполагали, что в регистр попадают больные пневмонией, а на неоднократно переболевших COVID-19 граждан каждый раз заводится новый порядковый номер. Кроме того, в заметке не исключалось (со ссылкой на источники в неназываемых федеральных ведомствах), что в регистр могли попадать и больные ОРВИ, записи о которых удаляли оттуда после отрицательных тестов на COVID-19, а присвоенные им номера могли затем использоваться повторно.

Аналитик открытых данных Александр Драган нашел "серьезные изъяны" в выводах о 29 млн граждан, переболевших коронавирусом в РФ. По его мнению, расследование строится на слишком малой выборке QR-кодов, тогда как "в базах данных такого рода сплошная нумерация используется редко".

"Часто в нумерации встречаются специальные пустоты",— поясняет Драган, сомневаясь и в поступлении порядковых номеров граждан с неподтвержденным COVID-19 в "повторный" оборот. "Это решение очень странное и нелогичное, нехарактерное при работе с базами данных",— добавляет эксперт.

Наряду со смертностью от коронавирусной инфекции в России зафиксированы десятки тысяч смертей, официально не связанных с COVID-19, подсчитала "Медиазона" на основе данных Росстата. В 2020 году смертность от пневмонии выросла на 140% по сравнению с предыдущим годом. На 20% увеличилась смертность "от старости" и на 10% – от болезней органов кровообращения. Увеличение числа смертей по этим причинам, по мнению авторов исследования, в реальности может быть связано с коронавирусом. Чаще стали умирать от хронических заболеваний, которые обостряются на фоне COVID-19: от сахарного диабета скончалось на 25% больше, чем в 2019 году, а от воспалительных болезней центральной нервной системы – на 20,9%.

За 2020 год в России умерло почти на 400 тысяч человек больше, чем ожидалось, меньше половины этих смертей объяснялось пандемией. В некоторых регионах смертность от лёгочных заболеваний выросла в несколько раз, это регионы – лидеры по росту избыточной смертности, которую не признают коронавирусной.

В Москве для ревакцинации против COVID-19 сейчас задействовали все прививочные центры, пишет "Медвестник".