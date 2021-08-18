Археология. СССР: жизнь после смерти. Возможно ли воскресить Империю?
30 лет назад распался СССР, но в головах людей он жив до сих пор. Владимир Путин назвал распад Союза "величайшей геополитической катастрофой", пишет о "едином народе России и Украины", Россия аннексировала Крым и де-факто присоединила Абхазию и Южную Осетию, готовится к созданию единого государства с Беларусью. Возможно ли восстановление СССР? И когда распадется империя в головах людей?
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