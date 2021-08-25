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Археология

СССР: жизнь после смерти. Эфир в 18:05

Митинг в поддержку независимости Украины, 1991 год

Дмитрий Навоша, Аркадий Мошес и Павел Усов о том, возможно ли воскресить Империю

30 лет назад распался СССР, но в головах людей он жив до сих пор. Владимир Путин назвал распад Союза "величайшей геополитической катастрофой", пишет о "едином народе России и Украины", Россия аннексировала Крым и де-факто присоединила Абхазию и Южную Осетию, готовится к созданию единого государства с Беларусью. Возможно ли восстановление СССР? И когда распадется империя в головах людей?

Участвуют: Дмитрий Навоша, медиаменеджер, основатель Tribuna.com и Sports.ru, Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений, и Павел Усов, политолог. Эфир в 18:05.

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