Оппозиционер Пивоваров обратился из СИЗО к замглавы АП Кириенко 

Оппозиционер Андрей Пивоваров, зарегистрированный кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", но находящий при этом в следственном изоляторе по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации, обратился к первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко с просьбой дать ему возможность провести предвыборную кампанию не под арестом.

Пивоваров подчеркнул, что не просит Кириенко закрыть уголовное дело, хотя сам он и не считает себя виновным, а просит лишь поручиться за него на время выборов, что может стать для суда поводом изменить меру пресечения. Оппозиционер пообещал, что не сбежит из страны, а также заверил, что после окончания предвыборной кампании готов вернуться в СИЗО.