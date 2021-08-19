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Оппозиционер Пивоваров обратился из СИЗО к замглавы АП Кириенко 

Андрей Пивоваров

Оппозиционер Андрей Пивоваров, зарегистрированный кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", но находящий при этом в следственном изоляторе по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации, обратился к первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко с просьбой дать ему возможность провести предвыборную кампанию не под арестом.

Пивоваров подчеркнул, что не просит Кириенко закрыть уголовное дело, хотя сам он и не считает себя виновным, а просит лишь поручиться за него на время выборов, что может стать для суда поводом изменить меру пресечения. Оппозиционер пообещал, что не сбежит из страны, а также заверил, что после окончания предвыборной кампании готов вернуться в СИЗО.

  • Андрея Пивоварова задержали 31 мая, сняв с самолёта в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что против него возбудили уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией – "Открытой Россией". Поводом стал репост Пивоварова в фейсбуке, который он, по версии следствия, сделал год назад в Краснодаре. Политика перевезли из Петербурга в этот город, где суд арестовал его на два месяца.
  • Находясь в СИЗО, Андрей Пивоваров призвал одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского выдвинуть его и других кандидатов, "попавших в жернова политических репрессий", на выборы в Госдуму. "Это уникальный шанс сделать сильный политический и гуманитарный поступок", – написал он в письме Явлинскому.
  • 19 июля глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что Пивоваров зарегистрирован кандидатом.

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