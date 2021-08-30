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После 9/11
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После 9/11

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После 9/11. Трейлер

После 9/11. Трейлер
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После 9/11. Трейлер

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Теракт 11 сентября 2001 года — огромная катастрофа XXI века. Тот день изменил миллионы людей: тех кто тогда были в Нью-Йорке и тех, кто были за тысячи километров. Спустя 20 лет мы поговорили с людьми об их жизни после 9/11 и попытались понять, как историческое событие влияет на обычных людей.

Теракт 11 сентября 2001 года — огромная катастрофа XXI века. Тот день изменил миллионы людей: тех кто тогда были в Нью-Йорке и тех, кто были за тысячи километров. Спустя 20 лет мы поговорили с людьми об их жизни после 9/11 и попытались понять, как историческое событие влияет на обычных людей.
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