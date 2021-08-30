9/11 - крупнейший теракт в мировой истории. В первом эпизоде подкаста рассказ о том, как разные люди пережили эту трагедию и что вспоминают сейчас о том страшном дне. Среди наших собеседников - Катерина, которая играла с бабушкой в карты с изображениями террористов "Аль-Каиды", Виктория, помогавшая потрадавшим прийти в себя после теракта и Антон, видевший, как самолет врезается в одну из башен Всемирного торгового центра