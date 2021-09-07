Какой след 9/11 оставил в музыке, кино, литературе? Как журналисты работали в Нью-Йорке во время трагедии? Чем американским полицейским не понравился альбом БГ "Молитва и пост"? В третьем эпизоде подкаста - рассказ о буме супергероев, поиске безопасности в кино и самом приятном в жизни штрафе