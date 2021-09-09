Финальный эпизод подкаста посвящен тому, что произошло в мире после теракта 9/11. Начались войны, жители покидали Нью-Йорк, система безопасности в аэропортах стала серьезней. Тысячи и тысячи людей ощутили себя в новом мире. Как это произошло? С какими последствиями теракта мы сталкиваемся сейчас?
После 9/11. По соображениям безопасности
Финальный эпизод подкаста посвящен тому, что произошло в мире после теракта 9/11. Начались войны, жители покидали Нью-Йорк, система безопасности в аэропортах стала серьезней. Тысячи и тысячи людей ощутили себя в новом мире. Как это произошло? С какими последствиями теракта мы сталкиваемся сейчас?
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