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После 9/11
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После 9/11. По соображениям безопасности

После 9/11. По соображениям безопасности
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После 9/11. По соображениям безопасности

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Финальный эпизод подкаста посвящен тому, что произошло в мире после теракта 9/11. Начались войны, жители покидали Нью-Йорк, система безопасности в аэропортах стала серьезней. Тысячи и тысячи людей ощутили себя в новом мире. Как это произошло? С какими последствиями теракта мы сталкиваемся сейчас?

Финальный эпизод подкаста посвящен тому, что произошло в мире после теракта 9/11. Начались войны, жители покидали Нью-Йорк, система безопасности в аэропортах стала серьезней. Тысячи и тысячи людей ощутили себя в новом мире. Как это произошло? С какими последствиями теракта мы сталкиваемся сейчас?

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