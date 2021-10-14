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"Руси сидящей" отказали в иске к Минюсту из-за логотипа

Суд в Москве отказал "Руси сидящей" (признана российскими властями "иноагентом") в иске к Минюсту. В сентябре ведомство усмотрело в логотипе организации – двуглавом орле с кандалами и дубинкой в форме надзирателя и тюремной робе – признаки надругательства над российским гербом. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Правозащитники в иске требовали от Минюста отказаться от претензий к логотипу. Юристы "Руси сидящей" настаивали, что у России нет монополии на использование двуглавого орла – он символизирует госвласть в ряде стран. "Русь сидящая" также обратилась в Геральдический совет при президенте для анализа изображения. Там заявили, что логотип фонда не является государственным гербом.

Минюст в своём решении пояснил, что логотип вступает в противоречие с Конституцией России и показывает страну "в качестве государства, основной целью которого являются обвинения и наказания". Минюст также отказал организации в проведении геральдической экспертизы. При этом организация сообщила о готовности в проведении лингвистической экспертизы понятия "надругательство" – в законодательстве России оно отсутствует.

Юрист "Руси сидящей" в разговоре с "Коммерсантом" отметили, что подадут апелляцию на отказ суда.

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