Такие репрессии нужны? Соцсети о запрете "Мужского государства"

Нижегородский суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией.

Существовало ли МГ как настоящая организация, сказать сложно, в первую очередь это было просто сообщество подписчиков блогера Владислава Позднякова, но при этом Позднякову успешно удавалось его мобилизовать для травли представителей ЛГБТ, феминисток, расистских нападок, сетевых атак компаний с "неправильной" рекламой и т.п. Поэтому и суд над "Мужским государством", и его исход многих обрадовал.

Галина Михалёва:

Ура! "Мужское государство" признали экстремистской организацией! не зря я на них в СК подавала и с полицией по их поводу общалась. Так что капля камень точит!

Ксения Болецкая:

Наконец-то!

Очень надеюсь, что еще самого Позднякова посадят.

Александра Гармажапова:

«Мужское государство» признано экстремистской организацией.

Тот момент, когда полностью согласна с судом.

P.S. Для тех, кто будет их защищать: поставьте себя на место вдовы студента из Нигерии Натальи Элуемунор, которая из-за атак этих неудачников держала дома банку с прахом своего супруга. «МГ» обещало надругаться над могилой.

Эдуард Лукоянов:

Лично мне очень приятно, что «Мужское государство» признали экстремистской организацией.

Сам я человек взглядов далеко не консервативных и подчас граничащих с банальным распутством, но я уважаю консерваторов, искренне верящих в свои идеалы, а не прикрывающих ими свои люмпен-буржуазные торговые комплексы неполноценности.

Такие репрессии нам нужны и в как можно большем объеме.

Алёна Попова:

Интересно, теперь у Дурова достаточно оснований закрыть и их альтернативные каналы, включая альтернативный канал Позднякова?

Ренат Давлетгильдеев:

Это как радоваться, что наркопритон сожгли с самолёта напалмом

Важный вопрос. В связи с признанием «Мужского государства» экстремистами, вернёт ли теперь «ВкусВилл» рекламу с однополой семьей? А то, выходит, сеть пошла на поводу у экстремистов. Практически вступила с ними в сговор. Некрасиво. Да и законно ли?

Что скажете, ВкусВилл?

Но не все считают случившееся такой уж однозначной победой гражданского общества.

Дарьяна Грязнова:

Никакого отношения к защите реальных потерпевших это решение иметь не будет, а дела будут возбуждаться по факту “нужны палки - возбудят, не нужны - не возбудят”. В конце концов это же не Иеговы и не навальнисты.

Дмитрий Захаров:

Всегда считал, что так называемое "Мужское государство" (которое сегодня признали экстремистским) - мракобесное сборище идиотов. А то, что это сборище устраивало, не может восприниматься без отвращения.

Но 282 статья - гораздо, гораздо опаснее. И радость от ее применения - пусть в этот раз и к неприятным людям - я разделить не готов.

Это как радоваться, что наркопритон сожгли с самолёта напалмом. Празднуя, помните, что самолёт продолжает кружить, напалма в фугасах у него хватает, а управляете им вовсе не вы.

Михаил Зеленский:

Такая широкая трактовка экстремизма уже аукнулась оппозиционным политикам

Мы, конечно, всё понимаем про МГ, но вот эта [ерунда] с запретом и уголовками на основе справочек Центра Э не должна существовать. Они точно такими же справочками запретили иеговистов и сажают их десятками каждый год на безумные сроки

Ольга Бешлей:

Такая широкая трактовка экстремизма уже аукнулась оппозиционным политикам. Да, хорошо, что членам Мужского государства теперь есть, чего бояться. Но плохо, что бояться они будут ровно того же, чего боятся сейчас все люди, отстаивающие свободы и права человека в России

Олег Пшеничный:

Признание «Мужского государства» экстремистской организацией косвенно легитимизирует само законодательство и процедуру, приравнивая тех, кто объявлен экстремистами заведомо незаконно и по политическим причинам, к этим придуркам (деяния которых, возможно, тянут на злостное хулиганство, но я не юрист).

Все решения по экстремизму, принятые с приходом Путина, должны быть в будущем подвергнуты правовой гильотине (а жертвы — реабилитации), потом пересмотр закона, а потом уже разбираться заново.

Дмитрий Колезев:

Противоречивые ощущения по поводу «Мужского государства», признанного экстремистским. С одной стороны — ну да, с моей точки зрения, совершенно отвратительное движение. Сексисты и шовинисты в одном флаконе. Пожалуй, действительно, экстремистское. Внутренне даже радуешься запрету. Если уж запрещать — то вот такое.

С другой стороны, понятие «экстремизма» совершенно девальвировано, а доверие суду крайне низко. Если ФБК признали экстремистом, как нам теперь поверить, что и «Мужское государство» — настоящие экстремисты, реально достойные запрета? Ну да, они нам не нравятся. Ну так и ФБК кому-то не нравился. Уверены ли мы, что суд внимательно выслушал доводы сторон, разобрался в ситуации, взвесил все за и против, учел контекст, вынес справедливое решение? А не просто согласился с мнением прокуратуры, как соглашается всегда и во всем? Ответ очевиден.

Это, кстати, и есть низкая легитимность власти. В данном случае судебной. Доверия суду нет и то, что решение в данном случае нам приятно, отношения к судебной власти не меняет. Это решение не суда, а силовиков, которые почему-то годами терпели "Мужское государство", а теперь перестали терпеть. Почему так произошло, что случилось, что изменилось — только гадать.

Мария Баронова:

Дискуссия о том, стоит ли радоваться, что «Мужское Государство» признали экстремистским, напоминает дискуссии о том, поддерживают ли люди, не уехавшие из России насилие в российских тюрьмах, самим фактом не отъезда из России. И прочий бред.

Моешь после себя туалет? Ты поддерживаешь диктатуру!

В принципе, судя по тому, какими я часто наблюдаю туалеты, в которые хожу не только я, многие граждане именно такой логики и придерживаются, хотя нельзя не заметить серьезный цивилизационный прогресс, произошедший за последние 30 лет.

Если существующее государство не соответствует нашим светлым представлениям об идеальном государстве, давайте немедленно сядем на *опу ровно, не будем ничего делать и заодно будем систематически призывать «разрушить эту тюрьму». Очень продуктивно, чо.

Или, вот, лет десять назад государство практиковало по отношению к Удальцову следующий вид наказания. Раз в 20 дней Удальцова ловили при переходе в неположенном месте, или по какому-то аналогичному поводу, и сажали его в спецприемник на 15 суток.

Действия государства были безусловно безобразными. Но знаете, это не значит, что стоит в знак протеста начинать бросаться под машины.

Ровно так же выглядят дискуссии о том, хорошо ли это, что юридически ФБК* и Мужское Государство* теперь одно и то же.

Да, это размывание моральных границ общества с помощью Права, когда очевидные негодяи, заслуживающие быть запрещенными и преследуемыми и другие очевидные негодяи, но не заслуживающие быть запрещенными и преследуемыми, оказываются в итоге в одном списке и к ним применяются одни и те же санкции.

«Мужское Государство» получило по сусалам только после того, как стало набегать на мужской бизнес.

Хотя, какие одни и те же. Что-то я не вижу, чтобы на участников, набегавших на самых незащищенных женщин социума, например на секс-работниц, заводили бы массово уголовные дела и лишали их возможности жить. Такое обычно применяется только к тем, кто массово набегает на самых защищенных мужчин. Да и в данном случае «Мужское Государство» получило по сусалам только после того, как стало набегать на мужской бизнес.

Одно дело какие-то проститутки, лесбиянки и феминистки, а другое дело статусный собакоед и мизогин из Тануки. Берега не надо путать. Ага.

Но в любом случае мы должны понимать, что прогнозируемое государственное насилие по отношению к непрогнозируемому негосударственному насилию — это то, что сдерживает нашу жизнь, особенно нашу женскую жизнь, от тотального ада и хаоса.

Если живешь в аду, то все же желательно, чтобы в нем был порядок. И чтобы трава была подстрижена.

Михаил Пожарский:

Сегодня суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией. Возможно, хотя бы это положит конец глупым разговорам о том, будто российская власть следует некой "консервативной парадигме", а потому поддерживает (или, по крайней мере, не преследует) "идеологически близких" - тех, кто крушит проклятых ЛГБТ-либералов под знаменами патриархата и "традиционный ценностей". Действительно, российская власть использует ЛГБТ и "западных леваков" в качестве жупела, а также подкармливает ультраправых по всему миру. Но точно так же в качестве жупела используют "фашизм", подкармливая ультралевых по всему миру.

В реальности у власти в России просто циничные люди. Они не левые, и не правые. Они не верят ни в консерватизм, ни в прогрессизм. Верят они в оффшорные счета, полицейскую дубинку и бюрократическую вертикаль. Смысле поддержания власти не в реализации какой-либо идеологии, а в самом поддержании власти. Поэтому в России нет "титушек" как массового явления, ибо любой альтернативный центра власти вызывает опасения и тут же подвергается зачистке. В качестве провокаторов и титушек допускаются только совсем малочисленные и полностью профилактированные группы - вроде "Серб" - да и то, возможно, чисто для смеха. А так любая мало-мальски заметная и претендующая на автономию политизированная тусовка неизбежно получит по шапке. И совершенно неважно за что именно она там борется: феминизм, халифат, домострой или колонии на Марсе.