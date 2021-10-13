Доступ к основному телеграм-каналу основателя движения "Мужское государство" Владислава Позднякова был ограничен для пользователей мобильных устройств, скачавших приложение мессенджера из официальных магазинов Apple и Google. Его канал в ютьюбе был заблокирован. В обоих случаях платформы связали свои решения с дискриминационными высказываниями.

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Об ограничении работы канала в телеграме Поздняков написал накануне в своём резервном канале. Перед этим администрация мессенджера предупредила его, что запрос о блокировке пришёл к мессенджеру со стороны Apple и Google. Активист тогда поблагодарил основателя мессенджера Павла Дурова за то, что тот долго сопротивлялся удалению канала.

На блокировку канала в ютьюбе обратило внимание издание TJournal. Последнее видео на него было загружено в 2019 году. В роликах Поздняков рассказывал о путешествиях. Сам он заявляет, что на видео никогда не было дискриминационных высказываний, а канал был удалён только за то, что принадлежал ему.

Основатель "Мужского государства" уже открыл резервный канал в телеграме и канал, подготовленный на случай блокировки резервного. По состоянию на утро 13 октября в первом было около 58 тысяч подписчиков. На основном канале до ограничений было около 100 тысяч.

"Мужское государство" – название пабликов в соцсетях, основанных Поздняковым. Их активисты выступают против идей феминизма и толерантности, часто выступая с координированной травлей против фем- и ЛГБТ-активистов.