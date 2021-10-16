Остановить травлю. "Вятский квас" против "Мужского государства"

Представители ЛГБТ-сообщества и фем-активистки давно жалуются на нападки со стороны сторонников "Мужского государства". В этом году под удар все чаще стали попадать бренды, которые хотят ассоциировать себя с более прогрессивной повесткой. Противостояние с одним из них – "Вятским квасом" – длится с июля. Бренд открыто заявил, что готов дать отпор представителям "Мужского государства" и будет добиваться признания движения экстремистским.

Противостояние "Мужского государства" и "Вятского кваса" началось с рекламной кампании, которую бренд запустил в начале июля в своем инстаграме. На фотографии изображена темнокожая модель, которая держит в руках жестяную банку кваса.

Однажды я ехала в автобусе, и одна дама начала кричать: "Черным не место в России!"

Рекламная кампания не всем понравилась: расисты грозились отказаться от продукции бренда. Тем не менее, уже в середине сентября “Вятский квас” продолжил показывать расовое разнообразие в своих кампаниях. Бренд запустил фотопроект "Расизм в режиме онлайн", в рамках которого была проведена фотосессия с жителями разных стран, которые переехали жить в Киров. Участники кампании рассказывали о своем опыте столкновения с ксенофобией в России.

Например, уроженка Ганы Бенедикта Коркор, чье фото и стало причиной нападок на бренд, рассказала, что тяжело переживает произошедшее. "Я живу в Кирове уже два года и восемь месяцев, за это время успела ощутить "толерантность" к людям другой расы. Однажды был инцидент, когда я ехала в автобусе и одна дама сказала, что мне нужно вернуться на родину, потому что я здесь чужая. Она кричала на весь автобус: "Черным не место в России!" Я не понимаю, почему люди такие злые", – признается девушка.

Уроженец Судана Султан Али-Абакар поделился, что смог выжить в России благодаря "своему любопытству, открытой натуре и русским друзьям". На улице же он тоже не раз слышал в свой адрес пренебрежительное "негр, ты зачем сюда приехал?".

Другая участница рекламной кампании – Ольга Шегай – выросла в Кирове и, тем не менее, с расизмом сталкивается постоянно. "Все детство, подростковый период и даже сейчас, во взрослой жизни, я сталкиваюсь с буллингом из-за азиатской внешности. До сих пор иногда плачу из-за слов в свой адрес", – делится Ольга.

Россия должна стать безопасным местом и для тех, кто здесь живет, и для тех, кто приезжает к нам из других стран

Рекламная кампания не осталась незамеченной со стороны представителей "Мужского государства". 23 сентября лидер движения Владислав Поздняков рассказал в своем телеграм-канале о фотопроекте. "Не пейте "Вятский квас", лучше всего "Очаковский" или "Русский дар". Пейте как настоящие русские мужики", – заявил лидер "Мужского государства". В комментариях к этому посту сторонники движения решили организовать травлю бренда и начали распространять личные данные руководства компании.

5 октября "Вятский квас" ответил Позднякову и его сторонникам, опубликовав в инстаграме очередной пост с фотографией из проекта "Расизм в режиме онлайн". "Единственный способ сломать все узколобые стереотипы о русских – быть открытыми к другим людям и встречать их со всей широтой русской души. Россия должна стать безопасным государством для всех: и для тех, кто здесь живет, и для тех, кто приезжает к нам из других стран. Мы против агрессии и травли в любых формах, и готовы дать отпор тем, кто пропагандирует ложные ценности о половом и расовом превосходстве", – говорится в посте организации. Кроме того, руководство заявило, что требует признать "Мужское государство" экстремистской организацией.

В этот же день стало известно, что Нижегородская прокуратура подала иск в областной суд с требованием запретить "Мужское государство" и признать движение экстремистским. Рассмотрение иска еще не произошло, но ресурсы сторонников движения стали активно блокироваться. Сначала 13 октября каналы основателя "Мужского государства" заблокировал Telegram, потом к блокировке подключился и YouТube. Это при том, что в конце сентября, отвечая на вопрос о возможной блокировке "Мужского государства" в Telegram, Павел Дуров отвечал отказом, объясняя это отсутствием "однозначной юридической оценки".

Позиция "Мужского государства" во многом перекликается с позицией официальных властей

Что изменилось за две недели, пока непонятно, как и то, будут ли заблокированы новые каналы в Telegram, которые Владислав Поздняков создал сразу после блокировки основного. В соцсетях пользователи связали блокировку ресурсов "Мужского государства" с активной позицией "Вятского кваса", который открыто противостоял движению. Бренд настаивает, что блокировки ресурсов недостаточно и представители "Мужского государства" должны извиниться перед компанией. "Мы считаем, что Владислав Поздняков должен ответить за свои поступки перед судом и принять последствия своих действий. Ведь именно так, в его понимании, должен поступать "настоящий мужчина", – говорится в сообщении компании.

Юрист международной организации "Агора" Светлана Сидоркина считает, что оснований для блокировки ресурсов "Мужского государства" в соцсетях давно было достаточно. "Той информации, которая публикуется в их каналах, хватило бы не на одно уголовное дело, – отмечает юрист. – У нас блокируют аккаунты в соцсетях и не за такие материалы. Данных, которые в каналах размещаются, достаточно для того, чтобы Росфинмониторинг как-то отреагировал, а администрация соцсетей провела работу. Мне кажется, канал долго не был заблокирован, потому что позиция "Мужского государства" перекликается с позицией официальных властей и силовых структур. У нас же все еще, к сожалению, в умах сидит преимущество мужского над женским, и воспринимается все это как нормальное положение вещей".

Сидоркина столкнулась с "Мужским государством" два года назад, когда к ней обратились представительницы ЛГБТ-сообщества. Их, по словам юриста, травили Поздняков вместе с его сторонниками: девушек оскорбляли в соцсетях, преследовали, а если проходили публичные мероприятия с их участием, на них обязательно заявлялись представители "Мужского государства". Девушки обращались в прокуратуру и просили признать движение экстремистским.

Травля представительниц ЛГБТ-движения и "Вятского кваса" – далеко не единственные "подвиги" сторонников "Мужского государства". Только за последний год они угрожали журналистке "Дождя" Анне Монгайт после интервью с однополой парой, организовали травлю фем-активистки и писательницы Дарьи Серенко, участниц "СоцФем Альтернативы" и жительницы Краснодара Екатерины Фроловой, усыновившей темнокожего ребенка. Кроме того, они вынудили основателя "ЕбиДоеби" извиниться за рекламную кампанию с фотографиями темнокожего мужчины, а также атаковали сеть японских ресторанов "Тануки" – за фото с темнокожим мужчиной и символикой ЛГБТ и сервис "Таксовичкоф" из-за того, что компания предлагала услугу "женщина-водитель" – Поздняков счел дискриминацией мужчин двойной тариф за эту опцию.