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Археология

Археология. Кавказский пленник

Археология. Кавказский пленник
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Археология. Кавказский пленник

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Фигура Михаила Саакашвили, тайно вернувшегося в Грузию и заключенного под стражу, снова расколола страну. Готовит ли он очередную революцию? Какова его популярность в Грузии и Украине, и почему его так не любит российская власть? Какие политические дилеммы стоят перед Грузией?

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