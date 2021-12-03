Представитель гособвинения в Петрозаводском городском суде попросил увеличить срок лишения свободы для главы карельского "Мемориала"* Юрия Дмитриева до 15 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Масалева.

"[Представитель прокуратуры] попросил добавить два года к имеющемуся сроку в 13 лет и окончательно назначить 15 лет лишения свободы", - сказал Масалев.

Юрия Дмитриева задержали в 2016 году. Его обвинили в изготовлении порнографии с участием приемной дочери. Спустя два года Дмитриева оправдали. Однако позже решение суда было оспорено и приговор отменили.

В 2018 году в деле появилось новое обвинение о насильственных действиях против приемной дочери. Летом 2020 года суд в Петрозаводске приговорил историка к 3,5 годам колонии.

29 сентября в Верховном суде Карелии судья Алла Раць ужесточила наказание для Дмитриева: срок заключения изменили на 13 лет строгого режима. Суд отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Эти дела направлены на новое рассмотрение в новом составе суда, их заново рассматривают в суде Петрозаводска.

Историк и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев вместе с коллегами в 1990-е открыл урочище Сандармох, где во времена Большого террора расстреливали людей. Всего были зафиксированы и отмечены около 150 могильных ям, в которых могло находиться около 4,5 тысяч человек.

*"Мемориал" внесен в реестр НКО-иноагентов