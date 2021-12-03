Интерпол отказал России объявить в розыск оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, пишет Кавказ.Реалии. В России против Абдурахманова возбуждено уголовное дело по статье о публичном призыве к экстремистской деятельности, сейчас блогер находится в Швеции.
Абдурахманов рассказал на своем ютьюб-канале, что ответ на запрос России в организации рассматривали несколько месяцев. В итоге, по его словам, Интерпол счел объявление его в розыск нарушением конституции Интерпола.
"Когда международная организация – Интерпол, Гаагский трибунал, ЕСПЧ – [объявляет], что ты выигрываешь дело, ты, простой человек, у целой страны. Когда организация объявляет, что целая страна – не ты, маленький человек – нарушает конституцию, это очень крутое событие", – сказал Абдурахманов.
- Тумсо Абдурахманов – чеченский оппозиционный блогер. В своих видео он рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти.
- В феврале прошлого года на Тумсо Абдурахманова произошло нападение. Он находился в собственном доме в Швеции, когда его ударили молотком по голове. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осуждённые – граждане России.
- По данным европейской разведки, полученным журналистами шведского телевидения, ответственность за попытку убийства оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Евле возлагается на российского президента Владимира Путина.
- Уже после вынесения приговора по делу о покушении на Абдурахманова в Германии было предотвращено покушение на его брата Мохаммада. По словам самого молодого человека, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
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