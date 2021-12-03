Интерпол отказал России объявить в розыск оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, пишет Кавказ.Реалии. В России против Абдурахманова возбуждено уголовное дело по статье о публичном призыве к экстремистской деятельности, сейчас блогер находится в Швеции.

Абдурахманов рассказал на своем ютьюб-канале, что ответ на запрос России в организации рассматривали несколько месяцев. В итоге, по его словам, Интерпол счел объявление его в розыск нарушением конституции Интерпола.

"Когда международная организация – Интерпол, Гаагский трибунал, ЕСПЧ – [объявляет], что ты выигрываешь дело, ты, простой человек, у целой страны. Когда организация объявляет, что целая страна – не ты, маленький человек – нарушает конституцию, это очень крутое событие", – сказал Абдурахманов.