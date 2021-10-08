Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов получил статус беженца в Швеции, сообщает Кавказ.Реалии.

По словам Абдурахманова, он ждал решения властей шесть лет. До приезда в Швецию ему было отказано в статусе политического беженца в Польше и в Германии. Он считает, что виной тому были действия спецслужб этих двух стран.

В своих видео блогер рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти. Критика в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова послужила причиной нападения на Абдурахманова, которое произошло в 2020 году. На блогера напали, когда он находился в собственном доме – его ударили молотком по голове. Абдурахманов сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. В январе 2021 года суд в Швеции вынес приговор двум гражданам России, которые пытались убить блогера: Руслан Мамаев был приговорен к десяти годам лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева – к восьми годам. Шведский прокурор Пер Линдквист завил в суде, что "все следы следствия указывают на Грозный".

Уже после вынесения приговора по делу о покушении на Абдурахманова в Германии было предотвращено покушение на его брата Мухаммада, представителя чеченской правозащитной организации "Вайфонд". Блогер рассказал, что организация убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.

27 сентября этого года около 30 вооруженных людей приехали в село Старые Атаги к родственникам Тумсо Абдурахманова. Им поставили ультиматум: если они не повлияют на высказывания блогера, им будет объявлена кровная месть. За день до этого на связь с Абдурахмановым в открытом чате телеграма вышел председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он угрожал активисту и обещал заставить родственников ответить за его слова.