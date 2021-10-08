Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов получил статус беженца в Швеции, сообщает Кавказ.Реалии.
По словам Абдурахманова, он ждал решения властей шесть лет. До приезда в Швецию ему было отказано в статусе политического беженца в Польше и в Германии. Он считает, что виной тому были действия спецслужб этих двух стран.
В своих видео блогер рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти. Критика в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова послужила причиной нападения на Абдурахманова, которое произошло в 2020 году. На блогера напали, когда он находился в собственном доме – его ударили молотком по голове. Абдурахманов сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. В январе 2021 года суд в Швеции вынес приговор двум гражданам России, которые пытались убить блогера: Руслан Мамаев был приговорен к десяти годам лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева – к восьми годам. Шведский прокурор Пер Линдквист завил в суде, что "все следы следствия указывают на Грозный".
- Уже после вынесения приговора по делу о покушении на Абдурахманова в Германии было предотвращено покушение на его брата Мухаммада, представителя чеченской правозащитной организации "Вайфонд". Блогер рассказал, что организация убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
- 27 сентября этого года около 30 вооруженных людей приехали в село Старые Атаги к родственникам Тумсо Абдурахманова. Им поставили ультиматум: если они не повлияют на высказывания блогера, им будет объявлена кровная месть. За день до этого на связь с Абдурахмановым в открытом чате телеграма вышел председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он угрожал активисту и обещал заставить родственников ответить за его слова.
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