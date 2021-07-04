Сотрудник немецкого контрразведывательного ведомства — Федеральной службы защиты конституции заподозрен в причастности к покушению на брата оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Представителя чеченской правозащитной организации "Вайфонд" Мухаммада Абдурахманова планировали застрелить в Германии. В феврале прошлого года его брат, известный критикой Рамзана Кадырова, уже пережил покушение в Швеции.

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По данным немецкого журнала Der Spiegel и медиакомпании MDR, оперативник Федеральной службы, имя которого не раскрывается, мог сообщить адрес Муххамада Абдурахманова своему осведомителю — Валиду Дадакаеву. Тот после этого нанял потенциального убийцу и раздобыл пистолет Макарова с глушителем. Нанятый им киллер не стал совершать преступление и рассказал о заказе потенциальной жертве. Теперь он находится под государственной защитой.

В публикации не раскрывается, по какой причине оперативник мог раскрыть Дадакаеву адрес Абдурахманова. Подозреваемый отправлен в отпуск, сообщается на сайте министерства внутренних дел Мекленбурга - Передней Померании. У него дома и на работе прошли обыски. Он подозревается в государственной измене. Его бывший осведомитель арестован по подозрению в государственном терроризме.

Мухаммад Абдурахманов находится в Германии как соискатель убежища. Он подозревает, что покушение на него было поручено двоюродному брату Рамзана Кадырова, — сообщает Кавказ.Реалии. По словам его брата, ему не предоставлена защита.