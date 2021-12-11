В Варшаве прошла акция в поддержку мигрантов на границе с Польшей

В субботу, 11 декабря, в Варшаве прошла акция "Ни один человек не может быть нелегальным". Около полутысячи человек вышли на улицу в поддержку мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Активисты держали плакаты "Человек человеку человек", "Место детей не в лесу", " Откройте границу!". Люди принесли с собой также спасательные одеяла золотистого и серебристого цвета, которые отражают свет и аккумулируют тепло. Такими одеялами укрываются мигранты, ночующие в морозную погоду в лесу. В центре Варшавы артисты вывесили портреты известных поляков, таких как Фридерик Шопен или Адам Мицкевич, укутанных в такие одеяла и надписью: "Они тоже были беженцами".

Из-за коронавирусных ограничений организаторы разделили собравшихся на три отдельных колоны, которые двигались в сопровождении полицейских от Министерства внутренних дел и администрации Польши до Сейма – нижней палаты парламента.

Организаторы предлагали всем желающим чай, а также раздавали открытки, которые можно было отправить активистам и людям.

Организаторы акции, поблагодарили медиков, помогающих мигрантам. Также они говорили о последних трагических случаях. Например, 8 декабря полиция Подляского воеводства сообщила, что на границе нашли труп мигранта из Нигерии.

Также активисты вспомнили о четырёхлетней дочери мигрантов из Ирака. Ее родители были возвращены польскими пограничниками на белорусскую сторону, а девочка потерялась в лесу на польской стороне. До сих пор неизвестно, где она находится.

Как пишет Gazeta Wyborcza, c лета жертвами кризиса стали уже более десяти человек, но точное число неизвестно. Правозащитники и активисты опасаются, что в ближайшее время число смертей может возрасти из-за сильных морозов.

Организаторы акции и собравшиеся потребовали немедленного создания гуманитарного моста, допуска журналистов на границу для освещения событий и оказания медицинской помощи мигрантам на приграничной территории. Сейчас там введён временный запрет на пребывание в этой зоне, и журналистов и правозащитников не пускают.

Миграционный кризис на польско-белорусский границе начался летом и обострился в начале ноября. К декабрю количество беженцев там уменьшилось: стихийные лагеря исчезли, белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре. Около тысячи приехавших покинули белорусскую территорию, вылетев в Ирак.

Страны ЕС обвиняют режим Акександра Лукашенко в миграционном кризисе на границе. 2 декабря Евросоюз ввёл пятый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали 17 физических лиц и 11 организаций, среди которых авиакомпания "Белавиа" и государственное производственное объединение "Белоруснефть". Аналогичные меры приняло министерство финансов США.

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