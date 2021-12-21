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ФСИН потребовала отправить редакторов DOXA в СИЗО

Редакторы DOXA

Они опоздали домой на 18 минут в день своих свадеб

На заседании Басманного районного суда о продлении меры пресечения редакторам студенческого журнала DOXA представитель ФСИН потребовал отправить Аллу Гутникову и Владимира Метёлкина в СИЗО. Они нарушили запрет на выход из дома больше чем на два часа в сутки, опоздав домой на 18 минут в день их двойной свадьбы 13 декабря. Об этом сообщает DOXA.

Заседание началось утром 21 декабря. Прокурор встал на сторону обвиняемых и заявил, что требование ФСИН незаконно. Решение о мере пресечения для редакторов должны вынести до конца заседания.

Суд также отказал обвиняемым в просьбе не рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения без редактора журнала Армена Арамяна. Он не явился в суд из-за болезни.

В журнале также сообщили, что Метёлкину назначили госзащитника, хотя у него есть свой адвокат. Новый адвокат успел узнать, что он не единственный, и покинул зал до начала заседания.

Дополняется

  • Редакторов DOXA Армена Арамяна, Наталью Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метёлкина в апреле обвинили в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Они выложили видео, в котором говорилось о запугивании студентов перед протестами в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. DOXA удалила ролик по требованию Роскомнадзора.
  • В отношении Метёлкина завели еще одно уголовное дело. Он пожаловался на домогательства со стороны следовательницы Екатерины Жижмановой, она обвинила его в клевете.
  • Сейчас редакторам запрещено пользоваться интернетом и выходить из дома, за исключением прогулок с 8 до 10 утра. Изначально вместо двух часов им можно было выходить из дома на одну минуту.

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