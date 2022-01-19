Археология. НАТО у ворот. Угрожает ли России расширение альянса?

На последнем саммите НАТО Альянс подтвердил готовность принять в свои ряды Украину и Грузию. Является ли расширение НАТО реальной угрозой для России? Является ли сам блок противником России – или угрозы исходят из других частей света?
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