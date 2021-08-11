НАТО у ворот. Эфир в 18:05

На последнем саммите НАТО Альянс подтвердил готовность принять в свои ряды Украину и Грузию. Является ли расширение НАТО реальной угрозой для России? Является ли сам блок противником России – или угрозы исходят из других частей света?

Участвуют: Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок, и Андрей Кортунов, политолог, гендиректор Российского совета по международным делам. Эфир в 18:05.

Видеоверсия программы